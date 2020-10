Vueltaen dropper turen til Frankrig og det legendariske Tourmalet.

Det er coronasituationen i Frankrig, der får den spanske grand tour til at ændre planerne for søndagens etape, der skulle have været sluttet på toppen af Col du Tourmalet.

Det skriver Vuelta a Espana på sin hjemmeside.

»På grund af den nødtilstand, der er udstedt i Frankrig, og i betragtning af de begrænsninger, som den nationale regering har indført, vil Vueltaen ikke være i stand til at afslutte sjette etape på Col du Tourmalet,« lyder det.

De franske myndigheders seneste coronarestriktioner har derfor ført til, at Vueltaen holder sig på den spanske side af grænsen mellem de to lande.

Søndagens etape slutter nu i stedet på toppen af stigningen Aramón Formigal.

Dette års Vuelta er startet med adskillige bjerge på ruten. Torsdag vandt Dan Martin (Israel Start-Up Nation) en bjergduel mellem løbets klassementsfavoritter.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) fører i den samlede stilling, men med blot fem sekunder ned til netop Dan Martin.

/ritzau/