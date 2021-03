Mads Pedersen, som vandt Gent-Wevelgem sidste år, kommer ikke til at kunne forsvare sin sejr i årets løb.

Cykelholdet Trek, der har blandt andre Mads Pedersen i truppen, er ramt af coronavirus og trækker sig fra søndagens løb Gent-Wevelgem.

- Vi er desværre nødt til at meddele, at Trek-Segafredos herrehold ikke vil deltage i Gent-Wevelgem grundet positive test for coronavirus, skriver Trek på sin hjemmeside.

Mads Pedersen, der vandt Gent-Wevelgem i sidste sæson, kommer dermed ikke til at forsvare sin sejr i Belgien.

Den tidligere verdensmester ærgrer sig på Twitter over den kedelige nyhed og bekræfter, at han ikke kan være med.

Trek forklarer, at et medlem af holdet blev testet positiv fredag. Hele holdet blev derefter sat i isolation.

Alle blev PCR-testet igen, og en af de isolerede personer blev testet positiv.

Dermed var antallet af coronaramte oppe på to, og holdet så ikke anden udvej end at trække sig.

Treks kvindehold og stab har ikke været i kontakt med nogle af de berørte og vil fortsat være i stand til at stille op i kvindernes udgave af løbet.

Imens vil Trek teste alle ryttere og medlemmer af staben på herresiden, før rytterne kan deltage i løb igen.

/ritzau/