Grundet de danske myndigheders opfordring til at komme hjem forlader Mads Pedersen cykelløbet Paris-Nice.

Den danske verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen (Trek), trækker sig fra Paris-Nice, mens resten af holdet kører lørdag.

Det oplyser Trek på Twitter.

Årsagen er, at de danske myndigheder har opfordret alle danske statsborgere til at vende hjem, hvis de er i udlandet på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Resten af Trek-holdet kører dog lørdagens etape i løbet, som bliver den sidste, efter at arrangøren fredag meddelte, at søndagens 8. etape er aflyst.

- Som hold har vi altid sagt, at vi ville respektere myndighederne i denne nødsituation. Mit land har bedt alle danske statsborgere om at komme hjem hurtigst muligt, så efter aftale med holdet starter jeg ikke her til morgen for at respektere denne beslutning, siger Mads Pedersen til holdets twitterprofil.

- Det er trist at forlade mine holdkammerater lige før den afsluttende etape, men vi mener, at vi er nødt til at respektere myndighederne. Jeg håber, at vi ved at køre i disse dage gav noget lettelse til mange cykelfans, tilføjer han.

Holdene Bahrain-McLaren og Israel Start-Up Nation havde allerede trukket sig fra løbet. Andre hold som Ineos, CCC, Astana og Movistar stillede slet ikke til start i løbet grundet spredningen af coronavirus.

Mads Pedersen nåede altså at gennemføre seks etaper af Paris-Nice, hvor hans bedste etapeplacering blev en 22.-plads.

Han kunne dog se landsmanden Søren Kragh Andersen vinde enkeltstarten på 4. etape af løbet, som samlet føres af tyskeren Maximilian Schachmann.

