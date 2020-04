På halvanden måned i 2020 har Team NTT nået at hente stort set lige så mange sejre som i kalenderåret forinden. Seks i 2020, syv i hele 2019.

Men selvom det sydafrikanske hold har fået en flyvende start på årtiet med sit danske islæt bestående af blandt andet Bjarne Riis, Lars Michaelsen og Lars Bak, er det ikke helt den samme dans på roser for Riis & co. siden corona-krisen har parkeret cykelsporten verden over.

I sidste uge offentliggjorde Team Virtus ejerkreds bestående af Bjarne Riis og rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen at foretagendet lukker ned, og pludselig er Riis gået fra at være sportslig chef på et storvindende cykelhold og en del af Team Virtu til at være leder på et lammet World Tour-mandskab.

»Det er ikke mit indtryk, at corona-krisen har de store påvirkninger indtil videre, selvom rytterne og Bjarne (Riis, red.) naturligvis gerne vil ud at køre nogle cykelløb. Især nu vi var kommet så fint fra start,« skriver Lars Seier Christensen i en sms til B.T.

Uden at nævne nogen navne er der nogen, der har været lidt i kulkælderen. Lars Michaelsen, ledende sportsdirektør, Team NTT

Riis, Seier og Jan Bech Andersen købte sig ind i Team NTT via Team Virtu, som nu lukker ned, men det får ingen indvirkning på forløbet med NTT, fortæller Lars Seier Christensen.

»Foreløbigt er relationen til NTT stadig i Virtu-regi, men vi skal på et tidspunkt have lagt den over i nyt selskab, i takt med at vi lukker Virtu ned i god ro og orden. Det er mest teknik.«

Lars Michaelsen er ledende sportsdirektør på Team NTT og startede allerede på holdet i efteråret 2019, inden Bjarne Riis og Team Virtu købte sig ind på holdet.

Han mener ikke, holdet er lige så hårdt ramt som nogle af de andre World Tour-mandskaber - som eksempelvis CCC Pro Team - hvor medarbejdere er gået ned i løn.

Lars Michaelsen (tv.) og Bjarne Riis (th.) ved Tour Down Under i Australien i januar 2020. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Lars Michaelsen (tv.) og Bjarne Riis (th.) ved Tour Down Under i Australien i januar 2020. Foto: BRENTON EDWARDS

Samtidig roser han holdboss Douglas Ryder for et stort stykke arbejde med at holde kontakt med partnere og sponsorer, så der undgås 'dårlige oplevelser eller overraskelser.'

Men der er et øv. Et stort sportsligt øv på et hold, der endelig havde vendt en negativ udvikling til noget positivt.

Foråret er højsæson for alle cykelelskere med brostensklassikere og storløb som Flandern Rundt eller Paris-Roubaix. Løb som betyder noget specielt for Lars Michaelsen, men som alle er udskudt på ubestemt tid.

»Jeg kan godt give dig ret i, at det er øv. Brostensklassikerne har en stor plads i mit hjerte,« fortæller han og peger på, at flere af holdets ryttere skulle vise sig nu som eksempelvis den velkørende Giacomo Nizzolo.

»Han er et eksempel på en af de ryttere, der kunne overraske i et af de her løb. Michael Valgren er en anden. Han havde timet sin form til at peake nu. Vi havde nogle af vores bedre kort, der skulle træde i karakter. Derfor er det selvfølgelig ærgerligt. I forhold til det momentum vi havde fået gang i i starten af sæsonen.«

Derudover står rytterne i en uvant situation. At træne frem til noget udefinerbart og uhåndgribeligt, som man ikke aner, hvornår er, da det er uvist, hvornår der kan køres cykelløb igen.

»Rytterne træner hen mod noget, de ikke ved, hvor er. Det er bare frustrerende i sig selv.«

Lars Seier Christensen har investeret i Team NTT med Bjarne Riis og Jan Bech Andersen. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Lars Seier Christensen har investeret i Team NTT med Bjarne Riis og Jan Bech Andersen. Foto: Oscar Scott Carl

»Uden at nævne nogen navne er der nogen, der har været lidt i kulkælderen. Andre tager det oppefra og ned og siger, at det at cykle er deres job. Så finder man også reaktioner, der minder mere om den danske mentalitet med at tænke på dem, der har det værre end en selv.«

Når cykelsæsonen på et tidspunkt gentoptages igen, vil der også være tvivl om, hvilke løb der egentlig kan afvikles. For en masse løb, som vanligt ligger tidligt på året bliver formentligt skubbet til at ligge senere på sæsonen. Hvis de overhovedet bliver kørt.

»Vi er jo ligeså spændt som alle de andre i forhold til at se, hvordan man får den dér kabale til at gå op med Tour de France, Vuelta a España, Giro d’Italia og alle andre løb, der skal køres,« siger Lars Michaelsen.

B.T. har både forsøgt at få en kommentar fra Bjarne Riis og Douglas Ryder, men de er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.