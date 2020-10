Coronakaosset har tirsdag morgen ramt Giro d'Italia.

Sent søndag og på hviledagen mandag blev rytterne i den italienske Grand Tour testet for covid-19.

Favoritten Steven Kruijswijk fra Team Jumbo–Visma blev resolut trukket ud af løbet tirsdag morgen efter en positiv test, og nu melder Team Sunweb, at den australske stjernerytter Michael Matthews også er smittet.

»Efter at have gennemgået en test på Giroens hviledag, er Michael Matthews blevet testet positiv for covid-19. Han har ingen symptomer og følte sig rask, da han fik testsvaret. Han er nu i karantæne.«

»Alle vores andre ryttere og personale har testet negativ for covid-19, og ingen af dem viser symptomer. Holdet vil fortsætte med at opretholde en boble med så meget disciplin som muligt,« meddeler Team Sunweb.

Udbruddet af corona er en enorm nedtur for Giroen, som risikerer aflysning, hvis smitten fortsætter med at brede sig i feltet.

Tirsdag morgen kom det også frem, at HELE Mitchelton–Scott-holder trækker sig fra den italienske Grand Tour.

Det skyldes, at fire fra holdets stab har afleveret en positiv coronatest. Allerede lørdag trak holdet sin stjernerytter Simon Yates fra løbet med en positiv covid-19-test.

Også yderligere to stabsmedlemmer - en person fra Team Ineos og en anden fra AG2R-La Mondiale - er smittet.

Til Tour de France lykkedes det at holde samtlige rytter fri af virus, selv om flere staff-medlemmer og løbsdirektør Christian Prudhomme afleverede positive coronaprøver.

Spørgsmålet er nu, om Giroen får lov at fortsætte. Det er i sidste ende op til UCI eller den italienske regering at beslutte.

