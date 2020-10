Simon Yates er smittet med coronavirus.

Den kæmpe bombe detonerede lørdag morgen, inden ottende etape af Giro d'Italia, som briten deltog i.

Meldingen kommer fra Yates' hold Mitchelton-Scott, der skriver det i en pressemeddelelse.

Testresultatet betyder selvfølgelig, at Yates, der ellers var en af løbets helt store favoritter, trækker sig fra løbet.

»Simon Yates fik meget milde symptomer i timerne efter gårsdagens syvende etape. Mitchelton-Scoots læbestab krævede omgående en hurtig test, som gav et positivt resultat,« skriver holdet og bekræfter, at der blev foretaget en test nummer to, der også var positiv.

Nu kan 28-årige Yates, der vandt Tirreno-Adriatico for knap en måned siden, se frem til isolation på et hotelværelse, hvorefter han via ambulance vil blive fragtet til et sted, hvor holdet kan tilbyde ham »den bedst mulige behandling.«

Holdet oplyser også, at man testet resten af holdets stab og ryttere, men ingen af dem returnerede et positivt testresultat. Derfor har den italiensk løbsarrangør RCS også meddelt holdet, at de sagtens kan fortsætte i løbet.

»Vi vil dog holde nøje øje med situationen i de kommende dage,« melder holdlæge Matteo Beltemacchi.

Nyheden kaster en alvorlig skygge over Giro d'Italia, der efter planen afsluttes søndag 25 oktober i Milano. Men det kan hurtigt ændre sig, hvis feltet bliver ramt af flere corona-tilfælde.