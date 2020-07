Mens coronavirussen fortsætter med at hærge overalt i verden, er forberedelserne til årets Tour de France i fuld gang.

Og det bliver en speciel en af slagsen. Arrangørerne har nemlig nu lagt en plan for, hvordan man vil forhindre smittespredning under verdens største cykelløb, der begynder 29. august.

Det betyder blandt andet, at podiepigerne fjernes, ligesom rytterne heller ikke vil kunne transportere sig med fly mellem etaperne, skriver den belgiske avis Het Nieuwsblad.

Du kan se alle ASO's planer i listen her:

1. 450 kilometers rejse i bus – ikke fly

For at give rytterne mulighed for at restituere bedst muligt har man normalt rejst med fly, når der er langt til den næste startby. Det var således også planen i årets udgave, når rytterne skal rejse 450 kilometer efter en hård pyrenæer-etape til byen Charente-Maritime.

Men sådan bliver det ikke. Flere har således givet udtryk for, at de ikke ønsker at flyve midt i en pandemi, og derfor vil rytterne tage den lange rejse med busser i stedet for.

2. Ingen podiepiger

De plejer at stå ved siden af en jublende glad cykelrytter, mens de uddeler blomster, fidusbamser og kindkys, efter de har iført ham en af Tourens legendariske trøjer. Men podiepiger kommer man formentlig heller ikke til at se noget af under årets Tour.

I stedet vil det være en person fra det samme hold, der giver rytteren trøjen på, så man på den måde undgår for meget kontakt, der kan føre til smittespredning.

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

3. Medierne fjernes bag målstregen

Du har formentlig set det hundrede gange før. Billederne af etapevinderen, der få sekunder efter at have passeret målstregen er omringet af fotografer, der alle vil have det perfekte skud. I år bliver det anderledes.

Det bliver nemlig kun holdpersonalet, der får adgang til området bag målstregen, mens medierne er bandlyst. I stedet vil der kun være nogle enkelte fotografer til stede, der efterfølgende vil videregive billederne til de mange, der ikke er velkomne.

4. Ingen udefrakommende mellem holdbusserne

På en flad og måske halvkedelig etape ville der oftest være lidt flere interview, der kører over skærmen inden start. Men det bliver der måske ikke samme mulighed for i år.

Journalister og andre inviterede får nemlig ikke adgang til parkeringspladsen, hvor rytterne befinder sig i busserne før starten på etapen. Lige nu bliver der så forhandlet med det internationale journalistforbund om, hvorvidt der kan være laves en særlig plads, hvor interview i stedet kan foregå.

Der er ligeledes stor usikkerhed omkring interview efter etapen, hvor der normalt er en mixed-zone, der er proppet med mennesker.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

5. Hvert hold får sin egen etage

På rytterhotellerne vil hvert hold få sin egen etage, så rytterne forbliver i deres egen cirkel. Hvert hold vil ligeledes have lukkede spisesale, som de skal opholde sig i under morgenmad og aftensmad.

Tidligere var det ofte sådan, at flere hold befandt sig på det samme hotel og derfor også spiste både morgenmad og aftensmad side om side med ryttere fra andre hold, men det bliver der ikke noget af.

6. Maks. 5000 tilskuere ved start og mål – ingen biler i bjergene

Indtil 1. september lyder reglerne i Frankrig på, at der ikke må være mere end 5000 tilskuere ved events. Den regel kan enten blive lempet eller strammet til, når vi går over i september, og derfor har ASO arbejdet med flere forskellige scenarier frem mod Touren.

For at undgå en alt for stor mængde af mennesker på bjergene vil nogle af dem være lukket for offentligheden, mens andre kun vil kunne tilgængelige til fods eller på cykel.

7. Karavanen bliver mere end halveret

Ud over et færre antal tilskuere vil det også være lidt mindre spændende at stå i kanten af landevejen. Den store karavane, der kommer forud for rytterne, bliver således 60 procent mindre svarende til hundredvis af køretøjer.

Det skyldes, at flere virksomheder meldte afbud i sidste øjeblik på grund af coronakrisen. Det betyder også et stort økonomisk tab for ASO.

Årets Tour de France køres fra 29. august til 20. september.