Det ser ikke godt ud...

Alberto Contador var ude for et spektakulært styrt i Desafío China de La Vuelta, som finder sted i Beijing.

Her endte den dobbelte Tour de France-vinder med et blodigt ansigt, da han pådrog sig forskellige sår omkring øjenbryn, læbe og kindben

Stjernen gik dog hurtigt ud med en positiv til trods for, at billederne er skræmmende.

Contador in Beijing in a promotion trip for his bike brand, got involved in a crash. pic.twitter.com/2WdQohgQy0 — Ciclismo-Espresso (@CiclismoEspreso) June 18, 2023

»I dag var det tid til at teste asfalten. Det var barske billeder, der kom ud på nettet, men jeg vil gerne man til ro. Der var meget blod, fordi både øjenbrynet og kindbenet blev ramt, men der skete ikke noget alvorligt,« lyder det fra Contador.

Han vender tilbage til Spanien mandag.

Den 40-årige stoppede den aktive karriere på øverste niveau i 2017, men derfor kan man jo stadig holde sig aktiv i sporten, som han har skabt så store resultater i.

Han har desuden været ekspert på Eurosport og ført sit eget cykelhold Eolo-Kometa fra amatørstadiet til pro-niveau.