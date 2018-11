Esteban Chaves blev ramt af kyssesyge i foråret, men han er nu rask og afventer muligheden for comeback.

På de colombianske bjergsider cykler en bjergrytter rundt og venter længselsfuldt på, at cykelsæsonen starter op i det nye år.

Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) blev ramt af kyssesyge under årets Giro d'Italia i maj, og sygdommen har holdt ham ude resten af året.

Nu har han fået bugt med sygdommen og længes efter cykelløb.

- Alting er fint nu, selv om det har været en svær tid. Da vi fandt ud af, at det var kyssesyge, kunne vi behandle det, og vi fortsætter med at kontrollere det.

- Så nu er det bare et spørgsmål om at tro på det og fortsætte med at drømme som altid, siger Chaves optimistisk til hjemmesiden ciclo21.com.

Han kender endnu ikke sit løbsprogram, men han håber meget, at et af de første løb kan blive hjemlandets etapeløb Colombia Oro y Paz, der køres midt i februar.

- Jeg vil gerne køre løbet med Mitchelton-Scott eller som en del af det colombianske landshold. Vi håber, at vi på en eller anden måde kan få det på mit løbsprogram, siger den 28-årige klatrer.

I 2016 endte Chaves på podiet i både Giroen og Vuelta a España, men efterfølgende har han haft svært ved at levere de store klassementresultater trods kaptajnroller.

I årets Giro d'Italia så han ud til at være godt kørende, da han vandt 6. etape, men på 10. etape kunne han slet ikke følge med og tabte 25 minutter.

Han kørte løbet til ende, men hans pludselige formdyk viste sig efterfølgende at skyldes kyssesyge, som har holdt ham væk lige siden.

/ritzau/