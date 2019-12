Elia Vivianis nye arbejdsgiver, cykelholdet Cofidis, får World Tour-status fra den kommende sæson.

Det franske cykelhold Cofidis bliver World Tour-hold nummer 18 fra den kommende sæson.

Det meddeler holdet på sin hjemmeside.

Cofidis har de seneste ni sæsoner kørt som prokontinentalhold - cykelsportens næstbedste klasse - men er nu blevet godkendt til højeste niveau.

Holdet kan i den kommende sæson stille med sprinterstjernen Elia Viviani, der i de seneste sæsoner har vundet sejre på stribe for Quick-Step.

- Cofidis fortjener at være en del af World Touren. At være på World Touren betyder, at man altid skal præstere på højeste niveau fra starten til slutningen af sæsonen, siger Viviani til holdets hjemmeside.

Cofidis, der har danske Jesper Hansen på kontrakt, har til trods for prokontinentalstatus været fast inventar i verdens største cykelløb, Tour de France.

I 2019 blev det til 20 professionelle sejre til det franske cykelhold. Især Jesús Herrada og Christophe Laporte markerede sig med flere triumfer.

/ritzau/