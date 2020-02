»Når der slet ikke er noget at komme efter, så er Jakob Fuglsang blevet udsat for groft justitsmord.«

Sådan siger cykelrytteren Christopher Juul-Jensen i kølvandet på sagen om Jakob Fuglsang, som er blevet undersøgt for en angivelig forbindelse til dopinlægen Michele Ferrari.

»Når der er tale om en ikke-sag, og medierne vælger at bringe det, er det kun med et formål: At sætte Jakob Fuglsang og cykelsporten i et dårligt lys. For mig at se, er det det, som medierne har gjort, og det, synes jeg, er meget kritisabelt. Det er ikke fair.«

Søndag skrev Politiken, DR og VG, at Jakob Fuglsang blev undersøgt for forholdet til Michele Ferrari på baggrund af en lækket rapport, som medierne var i besiddelse af. Dog konkluderer rapporten, at der ikke kan bevises nogen forbindelse mellem Fuglsang eller andre Astana-ryttere og Ferrari, og derfor er hele historien, der har fyldt gevaldigt i det danske mediebillede den forgangne uge, baseret på rygter, siger Christopher Juul-Jensen.

Det ender med, at Fuglsang skal betale prisen, fordi hans navn er blevet blakket Christopher Juul-Jensen

»Det er virkelig beklageligt, at medier, der er så veletablerede som DR og Politiken, bringer en historie, som er blevet lækket til dem, og som dybest set er baseret på rygter. Det, synes jeg, er meget uheldigt, og endnu mere uheldigt er det, at de ikke er kommet med nogen som helst form for undskyldning. Det er tydeligt for enhver, at det er en ikke-sag. Det burde de kunne se, inden de vælger at dramatisere den.«

DR præsenterede historien i 21 søndag i et langt indslag, som ifølge Mitchelton-Scott-cykelrytteren levede mere i kraft af formen end indholdet.

»Da jeg så indslaget, virkede det, som om de gik mere op i formen, og det skulle virke som en dramaserie. Det var meget dramatisk. Det er ærgerligt at se 21 søndag og føle, at man ser den nye DR dramaserie, og den måde, de spinner den på, hvor de har været nede at interviewe Fuglsang, hvor det nærmest har været et bagholdsangreb. Det med, at han er uskyldig, indtil andet er bevist, bliver ikke sagt på noget tidspunkt. Det bekræfter, at deres hovedformål er at gå efter manden fremfor historien.«

Indslaget viser et interview af Jakob Fuglsang, der tydeligvis ikke har været bevidst om, at klippet skulle bruges til en dopinghistorie. Den 34-årige cykelstjerne sidder og svarer på, hvordan hans sæson i 2019 har været så god, og hvad han har ændret på for at få succes.

Astana fik ikke rapporten Astana har til B.T. forklaret, at de ikke har modtaget rapporten fra hverken DR eller Politiken, og at de derfor har haft svært ved at forholde sig til, hvad de skulle svare på.



»Vi har ikke sendt dem rapporten. Vi sender ikke hemmeligt kildemateriale ud af huset. Men vi har selvfølgelig fremlagt de væsentligste punkter, som vi gerne ville have Jakob Fuglsang og Astana til at forholde sig til, og vi har haft mange telefonsamtaler med Astanas pressechef og havde et håb om, at de ville svare,« siger Lars Sten Pedersen, DR.



Metoden får Michael Ask, direktøren i Anti Doping Danmark, til at lange ud efter medierne.



»DR forlanger svar fra Fuglsang og Astana på en rapport, som de ikke vil forholde dem. Det forstår jeg ærligt talt godt, at Fuglsang og Astana ikke vil svare på. Det er efter min opfattelse ikke i overensstemmelse med de presse-etiske regler.«

»Deres historie er ligeså giftig som alt muligt andet, der bliver spredt på baggrund af rygter,« mener Christopher Juul-Jensen.

»Der var ikke noget konkret, og nu ender det med, at Fuglsang skal betale prisen, fordi hans navn er blevet blakket.«

Ifølge den 30-årige dansker modarbejder DR og Politiken antidopingarbejdet ved at bringe historien, selvom medierne hævder at støtte op om kampen.

»Man kan sagtens betragte det som en skandale, når cykelsporten har været igennem så meget, og der så bliver skabt så meget opmærksomhed på noget, som ikke har været en sag,« siger han.

Christopher Juul-Jensen (tv.) med Jakob Fuglsang og Chris Anker Sørensen (th.) ved OL i Rio, hvor Fuglsang vandt sølv. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Christopher Juul-Jensen (tv.) med Jakob Fuglsang og Chris Anker Sørensen (th.) ved OL i Rio, hvor Fuglsang vandt sølv. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg taler ikke på vegne af Jakob, men mig selv. Jeg synes, at det er enormt ærgerligt, at de udnytter cykelsportens akillessene, som er den blakkede fortid. En fortid, som jeg på ingen måde forsøger at benægte. Det er ærgerligt, at de ødelægger den moderne cykelsport ved at sende os tilbage til en tid, som de fleste af os slet ikke var en del af.«

Christopher Juul-Jensen mener også, at det kæder cykelsporten sammen med dopingspøgelset påny.

»Det er så irriterende og så ærgerligt, at det sår tvivl i befolkningen igen igen igen. Kom nu videre,« mener han.

»Det lyder, som om folkedomstolen har talt og dømt DR og Politiken skyldige og Jakob uskyldig, hvilket, jeg kun synes, er på sin plads.«