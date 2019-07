22 dage efter han kom slemt til skade, er der godt nyt for Chris Froome.

Det går så godt for den 34-årige brite, at han nu er udskrevet fra det rehabiliteringscenter, han har været på de sidste par uger.

»Han er nu blevet flyttet hjem. Det er et stort skridt,« fortæller Team Ineos' teamchef Dave Brailsford til Cyclingnews.

Chris Froome styrtede den 12. juni under en træning med 54 kilometer i timen, og det stod hurtigt klart, at det var alvorligt.

Briten blev opereret i seks timer, og han havde brud på højre lårben, hoften, albuen og flere brækkede ribben. Efterfølgende viste scanninger desuden, at Chris Froome havde pådraget sig et brud på nakken.

Han kom på hospitalet, og lidt efter en uge kom han på et rehabiliteringscenter. Nu er han dog helt hjemme igen, og han har taget et særligt skridt, fortæller Dave Brailsford.

»Han har formået at sætte fødderne på jorden for første gang i lang tid. Gutterne (Egan Bernal og Geraint Thomas, red.) har besøgt ham, og de synes, han er i rigtig godt humør hans situation taget i betragtning. Han har vænnet sig til det,« siger Brailsford inden årets Tour de France.

Et løb, der bliver uden Chris Froome, hvilket allerede stod klart kort tid efter det voldsomme styrt.

Præcist hvor længe briten skal være ude, vides ikke, men det forventes at han i hvert fald er ude resten af året. Og der venter ham en hård kamp, har den tidligere cykelrytter Joseba Beloki spået.

»Jeg kender ikke alle omstændigheder i forhold til Froomes situation. Men jeg ved, at skader som disse kommer med mange problemer. Helingsprocessen kommer heller ikke bare til at køre lige ud ad landevejen. Det bliver to skridt frem og et tilbage. Det bliver hårdt,« har han tidligere sagt.

Chris Froome var en af favoritterne til at tage den samlede sejr i Critérium du Dauphiné, men også i Tour de France, som han har vundet i 2013, 2015, 2016 og 2017.

Tour de France starter den 6. juli i Bruxelles og slutter søndag den 28. juli i Paris.