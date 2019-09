Chris Froome er endnu engang havnet på hospitalet.

Denne gang er det dog ikke som følge af et uheld med cyklen, men derimod er han kommet galt afsted i køkkenet.

'På dummeste vis skar jeg mig i tommelfingeren med en køkkenkniv, så jeg måtte opereres for at få senen lappet sammen,' skriver briten på sin Instagram.

Her har han delt et billede af sig selv - som kan ses i bunden af artiklen -, hvor han sidder med slynge på, og Chris Froome har da også overskud til at joke med situationen.

'Jeg kan kun give thumbs up de næste par uger,' skriver briten kækt, inden han slutter af med at konkludere, at det bestemt ikke har været hans år.

Og det kan man kun give ham ret i, for tilbage i juni var Chris Froome ude for et voldsomt styrt under årets Critérium du Dauphiné.

Her var Team Ineos-stjernen ude på en træningstur forud for en enkeltstart, men det gik grueligt galt.

Chris Froome ville på et tidspunkt pudse næse, og derfor fjernede han den ene hånd fra styret.

Mens han kørte med én hånd ramte et pludseligt vindstød, og det tog fat i britens forhjul.

Det resulterede i, at Chris Froome med omkring 54 kilometer i timen blev slynget ind i en mur. Han mistede bevidstheden, og han måtte efterfølgende tilbringe adskillige timer på hospitalsbordet.

Han havde brud på lårbenet, albuen, hoften, ribben og så fik han også nogle indre skader.

Senere kom det frem, at han også havde et brud i nakken, og det stod hurtigt klart, at han ikke ville komme med til årets Tour de France.

»Han ser ikke godt ud. Der er styrt, og så er der slemme styrt. Og det her var et slemt styrt,« sagde Dave Brailsford, der er holdchef på Team Ineos, efter styrtet i BBC-podcasten BeSpoke. Et par dage efter styrtet delte Chris Froome det første billede fra sygesengen, og samtidig udtalte han sig til Team Ineos' hjemmeside.

»Først vil jeg gerne sende en stor tak til alle, som har sendt de bedste ønsker til mig siden styrtet. Det er selvfølgelig en hård tid, men jeg har fået en masse styrke gennem støtten over de seneste tre dage. Overfloden af støtten har virkelig været betydningsfuld, og det er ikke noget, som jeg nogensinde ville have forventet,« sagde Chris Froome.

I slutningen af august var Chris Froome tilbage på cyklen for første gang i flere måneder

34-årige Froome har vundet Tour de France fire gange: 2013, 2015, 2016 og 2017.