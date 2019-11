Cykelstjernen Chris Froome gennemgik fredag en mindre operation i sin jagt på et vellykket comeback.

På et hospital i Saint-Etienne fik briten fjernet nogle skruer og en metalplade i henholdsvis hofte og albue.

Metalstykkerne har generet Froome, og den vellykkede operation har hele tiden været planlagt.

På Twitter fredag lagde cykelprofilen så et billede op af sig selv fra sygesengen.

- Føler mig groggy, men alt er gået perfekt, skriver Froome.

Den firedobbelte Tour de France-vinder måtte melde afbud til sommerens udgave af løbet efter et voldsomt styrt tidligere på sæsonen.

Det skete, mens han forberedte sig til en etape i Critérium du Dauphiné i juni.

Under forberedelsen styrtede 34-årige Froome voldsomt med en hastighed på 54 kilometer i timen, da han tog hænderne af styret, mens et vindstød hev fat i hans forhjul og slyngede ham ind i en mur.

Resultatet blev brækkede lårben, ribben og albue.

I forbindelse med offentliggørelsen af Tour-ruten for 2020 udtalte Froome i midten af oktober til AFP, at Tour de France er en stor motivationsfaktor for ham.

Ineos-stjernen slog dog også fast, at det er helt umuligt at sige, om han stiller op i Tour de France næste sommer.

- Der er stadig otte måneder til (Tour de France, red.).

- Jeg skal stadig bruge to-tre måneder på at rette op på de skavanker, jeg pådrog mig i styrtet. Men om et par måneder håber jeg at finde tilbage til det niveau, jeg havde i sidste sæson, sagde Froome.

Inden fredagens operation stillede Froome i slutningen af oktober op i det japanske løb Critérium de Saitama.

Han vandt seneste Tour de France i 2017. Året efter gik sejren til holdkammerat Geraint Thomas, mens holdkammerat Egan Bernal endte øverst på podiet i den seneste udgave af løbet.

/ritzau/