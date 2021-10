En cykeldragt, der tilhørte den afdøde cykelrytter og tv-kommentator Chris Anker Sørensen, blev lørdag solgt i forbindelse med Knæk Cancer.

Og dragten sikrer den gode sag et stort beløb - 37.502 kroner går til kampen for at knække cancer.

Det meddeler Chris Anker Sørensens kollega og ven TV 2-værten Dennis Ritter på sin Twitter-profil.

»SOLGT!! For kr.37.502,-. Intet mindre end imponerende, rørende og smukt. En god idé er endt i en flot, flot donation fra Chris og hans familie til Knæk Cancer. Tak,« skriver Dennis Ritter.

Ideén til at bortauktionere Chris Anker Sørensens cykeldragt i den gode sags tjeneste kommer fra den tidligere cykelstjernes kone, Michelle Moestrup Sørensen.

»Ideen kom faktisk fra Chris Ankers enke en dag, hvor vi sad i huset og talte om tingene. Hun havde tænkt på, at Knæk Cancer nærmede sig, og at de altid i familien har støttet indsamlingen,« fortalte Dennis Ritter forleden til TV 2.

Chris Anker Sørensen omkom på tragisk vis, da han på en cykeltur i Belgien - i forbindelse med TV 2's dækning af VM - blev ramt af varevogn.

Den tidligere mangeårige professionelle cykelprofil blev bare 37 år gammel og efterlod sig foruden Michelle Moestrup Sørensen også to døtre.