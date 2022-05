En lørdag i september 2021 ændrede Michelle Moestrup Sørensens liv sig for evigt.

Hendes mand, den tidligere cykelstjerne Chris Anker Sørensen, afgik ved døden efter et trafikuheld i Belgien, da han forberedte sig på at dække VM i cykling for TV 2, og nu åbner Michelle Moestrup Sørensen op om tabet af hendes mand og faren til hendes to børn.

Det gør hun i et hjerteskærende interview i Podimo-podcasten Anden til Venstre, hvor hun blandt andet fortæller om dagen, hvor hun fik den tragiske besked.

Her oplevede hun, at hun på kun få timer skulle bearbejde selv at få nyheden foran sine forældre og kollegaer, fortælle sine børn det og sent om aftenen så også måtte dele sorgen med hele Danmark, da nyheden blev bragt i TV 2 Nyhederne.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Og hun fortæller, at hun i løbet af aftenen forsøgte at få fat i sin mand, så hun kunne vågne fra mareridtet.

»Jeg tænkte med det samme, at det var et ondt mareridt, jeg var i. Hvis man bare vågner, så er det okay. Så skal han nok komme hjem igen, tænkte jeg.«

»Jeg ringede flere gange og skrev flere beskeder den aften - men ja, der kom jo selvfølgelig ikke noget svar,« fortæller en rørt Michelle Moestrup Sørensen i podcasten og husker tilbage på det øjeblik, hvor hun fik beskeden ved et arrangement med sine kollegaer:

»Jeg tror nærmest, at jeg faldt om, uden jeg kan huske det. Jeg græd, men jeg græd ikke med tårer. Jeg tror, jeg gik i chok. Mine forældre var med i politibilen, der ankom, og så stod vi der og krammede.«

I den over 40 minutter lange episode fortæller Michelle Moestrup Sørensen blandt andet, at hun stadig har dage, hvor hun ikke helt forstår, hvad der er sket.

Men hverdagen skal fungere, fortæller hun - og det gør den også.

Men af og til tager hun sorgen frem, når hun har brug for den, mens det på mærkedage som den nylige halvårsdag for begravelsen er sværere at kontrollere følelserne.

Du kan høre hele podcasten her.