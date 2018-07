Chris Anker Sørensen kører sit sidste DM, og Mads Pedersen er favorit til at genvinde titlen fra sidste år.

Nysted. En lang karriere som cykelrytter er ved at nå til vejs ende for Chris Anker Sørensen.

Han indstiller karrieren efter denne sæson, og derfor er det også hans sidste DM, når linjeløbet afvikles søndag.

Sørensen vandt DM-guld i 2015, men gør sig ikke de store forhåbninger om at slutte med endnu en triumf.

Det er mindre end to måneder siden, at han brækkede sit kraveben i Fleche du Sud i Luxembourg, så det har været en kamp mod tiden for overhovedet at blive klar til DM i linjeløb.

- Man skal også være realistisk. Formen er ikke helt, hvor den skal være. Men man kører selvfølgelig altid for at vinde, siger Chris Anker Sørensen.

Faktisk er det langtfra sikkert, at det er Sørensen selv, der skal køres i stilling til at blande sig i topstriden for Riwal-holdet, fortæller han.

- Vi stiller op med et stærkt hold. Jeg er der mere for at hjælpe mine holdkammerater, siger Sørensen.

Han skal køre PostNord Danmark Rundt og nogle mindre løb, inden karrieren slutter. Derefter fortsætter han på Riwal-holdet som medejer.

I søndagens DM-linjeløb skal Trek-rytteren Mads Pedersen forsøge at forsvare sejren fra sidste år, og han regnes da også blandt de største favoritter til at køre først over målstregen i Guldborgsund.

- Jeg synes, at Giroen gik rigtig godt, og jeg har haft god træning efterfølgende. Jeg tror, at det har båret frugt, så jeg føler mig klar og kan godt påtage mig favoritrollen, siger Mads Pedersen til feltet.dk.

/ritzau/