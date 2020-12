Den danske rigmand Lars Seier Christensen har altid haft et særligt forhold til cykelsporten, og selv om han ikke længere selv investerer i den, følger han stadig med på sidelinjen.

Og han kan ikke lide, hvad han ser.

Han har således reageret på nyheden om, at det danske hold Riwal-Securitas har opgivet kampen for at blive i de professionelles rækker i 2021.

'Det er trist, at endnu en dør for dansk cykling nu lukkes. Men man kan altså ikke køre et professionelt hold på et stærkt niveau uden en eller flere store sponsorer. Tak til Riwal for deres mangeårige indsats for dansk cykling,' skriver Lars Seier i et opslag på sin Facebook-profil og fortsætter:

Lars Seier Christensen. Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Lars Seier Christensen. Foto: Oscar Scott Carl

'Det er mig ubegribeligt, at man ikke kan få et par større danske virksomheder med globale ambitioner til at bide til bolle her – men efter selv at have prøvet længe må man bare erkende, at det er svært. Også selv om du kommer med et setup, der næsten garanterer sportslig succes.'

Coronakrisen har taget hårdt på mange, og det var således også en stor årsag til, at Riwal-Securitas på trods af en ihærdig kamp ikke har kunnet finde midlerne til at fortsætte på allerhøjeste niveau.

Det ærgrer Lars Seier voldsomt, der for nylig selv meldte ud, at han er færdig i cykelsporten, efter at han i november afbrød samarbejdet med NTT Pro Cycling.

Han forstår faktisk ikke, hvorfor ikke flere virksomheder har fidus til at investere i cykelsporten mere.

'Hvis man vil ramme et bredt globalt publikum, er der intet, der bare kommer i nærheden af cykling, når det kommer til dollar-per-eyeball, det er jeg helt overbevist om med mange års direkte sponsor-erfaring i mange internationale sportsgrene. Der er ingen tvivl om, at cykelsportens komplicerede fortid spiller ind, men jeg er fortsat overbevist om, at tidligere tiders dopingproblemer stort set er væk. Så risikoen er ikke større end i andre sportsgrene.'

'Selv om det bliver uden mig – jeg gider simpelthen ikke mere – så håber jeg, at nogle af de store danske virksomheder ser lyset inden Tour-starten i Danmark 2022, så vi kan have et dansk hold med der,' skriver han videre i opslaget.

Den 57-årige rigmand, der i dag er storaktionær i fodboldklubben FC København, tilbyder samtidig at dele ud af sine erfaringer, hvis der skulle være nogen, der overvejer at støtte et dansk hold.