Hvis Jonas Vingegaard selv bliver helt klar, må han undvære to vigtige hjælperyttere til Tour de France.

Både Steven Kruijswijk og Dylan van Baarle må trække sig fra Touren på grund af det store styrt, de var involveret i på torsdagens etape af Criterium du Dauphiné.

Det skriver Visma - Lease a Bike på X.

Efter en tur på hospitalet står det klart, at Dylan van Baarle har brækket et kraveben og skal opereres.

Steven Kruijswijk slipper for en tur under kniven, men har pådraget sig et mindre brud på hoften, der kræver hvile for at hele, skriver Visma.

- Vi er meget skuffede over at måtte meddele, at begge ryttere misser Tour de France. Vi ønsker dem alt det bedste i deres genoptræning, skriver holdet.