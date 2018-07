Peter Sagan har annonceret, at ham og hustruen 'Kate', Katarína Saganová, går fra hinanden.

Det skriver den slovakiske verdensmester i landevejscykling på sin Facebook-profil.

Parret har været gift siden 2015 og har sammen sønnen Marlon.

'Efter en lang og gennemtænkt diskussion er Kate og Jeg kommet frem til den konklusion, at vi få det meget bedre, hvis vi bliver separeret. Vi føler, at vi skal fortsætte vores liv som gode venner, og vi er enige om, at det er den rette beslutning,' skriver Peter Sagan.

Derudover skriver BORA-hansgrohe-rytteren, at han og Kates fokus nu ligger på sønnen, og at han ikke har yderligere kommentar til det familiære forhold.

Sammen har Peter og Kate Sagan(ová) tidligere vist eksempler på deres elskværdige kærlighed til hinanden - eksempelvis da de rekonstruerede den afsluttende scene af musicalfilmen 'Grease'.

Peter Sagan er lige nu solidt i spidsen i kampen om den grønne pointtrøje og har forelæbigt taget to etapesejre i dette års udgave af Tour de France.

Det er fortsat uvist, om Sagans privatliv får betydning for hans videre deltagelse i Tour de France.

Torsdag er der endnu flere bjerge på menuen, og 12. etape slutter, som du kan se herunder, på legendariske Alpe d'Huez. Du kan følge etape LIVE her på B.T. Sport.