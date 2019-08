Den gule trøje er vigtigere end den grønne trøje. Sådan er det bare.

Og det kan sandsynligvis koste Peter Sagan deltagelsen i Tour de France i de kommende år.

For hans holdkammerat hos Boha-Hansgrohe Emanuel Buchmann var den helt store åbenbaring i årets løb, hvor tyskeren endte på fjerdepladsen i det samlede klassement.

Derfor vil holdet satse anderledes - på trods af at Peter Sagen vandt den grønne pointtrøje for syvende gang, hvilket er rekord.

»Podiet vil være det helt store mål i 2020. Så vil det ikke være en mulighed at tage en sprinter med,« teamchef Ralph Denk ifølge Sporza.be:

»Vi skal dog stadig beslutte det internt.«

Emanuel Buchmann sluttede bare 25 sekunder efter nummer tre, Steven Kruijswijk, i Tour de France, der sluttede i søndags. Afstanden op til den samlede vinder, Egan Bernal, kun var 1,56 minut.

Den tyske Boha-Hansgrohe-overraskelse vil også selv have mere næste år.

Emanuel Buchmann havde et overraskende godt Tour de France i år. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Emanuel Buchmann havde et overraskende godt Tour de France i år. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

»Målet er at angribe podiet næste år og ændre holdet en smule, så vi får yderligere en eller to bjergryttere med. Hvis man skal være med helt fremme, har man brug for et superstærkt hold,« sagde Emanuel Buchmann ifølge Cyclingnews.com ved Tourens afslutning i søndags:

»Jeg havde kun Gregor (Muhlberger, red.)med mig til sidst. De andre ryttere havde flere holdkammerater og flere taktiske muligheder.«

Peter Sagan har kontrakt med Boha-Hansgrohe frem til udgangen af 2021.

