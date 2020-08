Sidste sommer gjorde danske Mads Würtz Schmidt en fremragende figur, da han debuterede i verdens største cykelløb -Tour de France.

Men i år må han højst overraskende nøjes med at se de franske strabadser hjemme fra sofaen.

Over for TV 2 afslører, Mads Würtz, at han ikke bliver udtaget til Israel Start-Up Nations' Tour-hold.

»Jeg fik beskeden for nogle dage siden, og jeg har lige skulle bruge tiden på at sluge det og finde ud af, hvad der så lige skulle ske.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Så jeg er selvfølgelig meget skuffet og har været lidt indebrændt de sidste par dage. Jeg havde godt nok set frem til at køre Touren,« siger Mads Würtz Schmidt til TV 2.

De fleste havde nok taget det for givet, at den 26-årige randrusianer ville være blandt det nystartede israelske holds udvalgte. Men han har altså trukket sorteper - blandt andet for at gøre plads til den første israelske rytter Tour-rytter nogensinde, Guy Niv.

For Mads Würtz Schmidt må fravalget være ekstra bittert set i lyset af, at han har vist storform tidligere på sæsonen - blandt andet med to top 10-placeringeri Paris-Nice.

Årets Tour de France bliver skudt i gang i Nice den 29. august