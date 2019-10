I 2020 skal den danske cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig køre for det franske hold FDJ.

Efter tre år på Bigla-holdet skifter den 24-årige cykelrytter Cecilie Uttrup Ludwig arbejdsgiver.

I sæsonen 2020 skal hun køre det franske hold FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Det oplyser holdet i opslag på Facebook og Twitter.

»Jeg er henrykt over at skulle køre for holdet næste år. Jeg ser rigtig meget frem til at være med i et ambitiøst projekt, som vil være en del af World Touren.«

»Jeg tror helt ærligt, at jeg vil have de bedste muligheder for at tage det næste skridt i min udvikling som cykelrytter. Jeg er overvældet over holdets tiltro til mig, og jeg tror på, at vi sammen kan opnå store ting,« siger Cecilie Uttrup Ludwig.

Hun afslører endvidere i et interview med Direct Vélo, at kontakten mellem hende og holdet har stået på i lang tid.

»Jeg mærkede meget hurtigt, at Stephen Delcourt (holdbossen for FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, red.) havde stor tiltro til mig, og det betyder meget. Han har altid troet på mine evner og gentaget, at jeg potentielt har en stor fremtid i cykelsporten,« forklarer hun.

Holdet har sikret sig et sponsorat de kommende fire år, og det er noget, der har været afgørende for danskerens beslutning.

»Det er et langsigtet projekt, og det er fedt. Jeg ved, at de vil blive et af verdens bedste hold. De er ambitiøse, og det er jeg med dem.«

Cecilie Uttrup bliver en af holdets vigtige ryttere og bliver beskyttet i en del af løbene, fortæller hun. Hun siger også, at OL i 2020 bliver et af hendes store mål efter en sæson, hvor hun kun har haft 34 løbsdage på kalenderen.

Hvorfor det er blevet til så få løb, vil hun dog ikke afsløre.

»For at være ærlig kan jeg ikke helt forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Jeg kan kun sige, at situationen gør mig endnu mere sulten til det kommende år.«

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope bemærker i sit opslag på Facebook, at danskeren ikke kun bidrager med sin kørsel på landevejen.

»Cecilie er ikke kun en af de bedste cykelryttere i verden. Hun er en kvinde, der med sin karisma og glæde får fans verden over til at drømme,« skriver FDJ.

Cecilie Uttrup Ludwig har ifølge procyclingstats.com otte professionelle sejre på cv'et. Hun har blandt andet vundet det danske mesterskab i enkeltstart tre gange.

Tidligere i år imponerede hun ved at blive nummer tre i kvindernes Flandern Rundt. Samme placering opnåede hun i La Course - kvindernes endags-Tour de France.

Hun var med til VM i Harrogate for Danmark sidst i september, hvor hun stillede op i kvindernes enkeltstart og linjeløb i elitekategorien.