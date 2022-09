Lyt til artiklen

Cykelrytteren Cecilie Uttrup Ludwig har gennem hele sin ungdom skullet forholde sig til ét bestemt spørgsmål.

»Hvorfor drikker du ikke?«

Det at være en atlet med rødbedefarvet pas er nemlig ikke altid nemt at agere i, når det kommer til den danske alkoholkultur, hvor hun i mange år prøvede at navigere i gymnasiefester og andre sociale sammenkomster uden at drikke alkohol.

»Når jeg skulle til gymnasiefester, kunne jeg godt drikke en lille smule, men jeg kunne ikke gå så hårdt til den som mine andre medstuderende. Det er jo meget normalt, at vi så har kulturen med, at nu skal der drikkes løs,« siger Cecilie Uttrup Ludwig og fortsætter.

Foto: ISH Spirits Vis mere Foto: ISH Spirits

»Folk spurgte derfor tit: 'Hvorfor drikker du ikke? Du er rigtig nok seriøs, hva’?' Det har jeg i hvert fald oplevet mange gange og det gør, at man nogle gange godt kan føle sig lidt udenfor.«

27-årige Cecilie Uttrup Ludwig kunne i sin gymnasietid godt have brugt et alkoholfrit alternativ, som kunne have gjort, at det så ud som, at man nød de samme slags alkoholiske drikke. Hun er derfor blevet ambassadør for den danske producent ISH Spirits, der laver prisvindende alkoholfri vin, spiritus og cocktails

»Det er især svært for de unge i dag, der ikke drikker, men gerne vil være med på lige fod med de andre, for det er svært at navigere i i den alder.«

Foto: Thomas Sjørup Vis mere Foto: Thomas Sjørup

Cecilie Uttrup Ludwig mener især, at det helt store problem i vores alkoholkultur skyldes den måde, at danskerne altid forbinder fest og farver med alkohol.

»Det er normen at drikke alkohol i Danmark, og hvis du så ikke gør det på niveau, som de fleste gør det, kigges der mærkeligt på dig.«

At det så kan være svært at feste uden alkohol og stadigvæk indtage dansegulvet, kan Cecilie Uttrup Ludwig ikke nikke genkendende til.

Hun har altid kunnet være helt sig selv og fyre den af til fester, uden at der kom alkohol indenbords.

»Jeg har altid været meget festlig. Der har altid været gang i mig, og jeg var oftest ude at give den gas på dansegulvet. Hurtigt fandt mine venner derfor ud af, 'at Cille drikker ikke, men er stadig skæg.' Jeg sad ikke ovre i hjørnet og ikke var med, men der var selvfølgelig til tider fokus på, at jeg ikke drak.«

Hun mener, at nøglen til, at vi ikke ser skævt mod de personer, som ikke drikker alkohol, er at vi er bedre til at bakke op om hinandens individuelle valg i tilværelsen.

»Jeg havde bare nogle rigtig gode venner, der forstod det. Det er vigtigt i den sammenhæng, at man finder personer, der forstår dig og accepterer, at du ikke drikker, men stadig synes det er skønt, at du stadig er med til at feste og have det sjovt.«