Efter tre år uden sejre på cyklen, har Mark Cavendish nu vundet to etaper i træk Tour of Turkey.

Den britiske sprinter Mark Cavendish (Quick-Step) har fået smag for sejre igen.

Tirsdag var han atter hurtigst i Tour of Turkey, da løbets 3. etape skulle afgøres i en spurt. For anden dag i træk var Cavendish urørlig, og han henviste belgieren Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) til andenpladsen i løbet.

Det var britens professionelle sejr nummer 148 i karrieren.

Mere bemærkelsesværdigt er det, at han forud for mandagens sejr på 2. etape ikke havde vundet et cykelløb i mere end tre år, men nu står han altså noteret for to etapesejre i træk. Derudover kører han i løbets førertrøje.

Sejren blev vundet i feriebyen Alanya, der ligger ud til Middelhavet. Alanya var målby efter 212 kilometer på de tyrkiske landeveje. Tour of Turkey er ikke en del af World Touren, men har deltagelse af tre World Tour-hold.

35-årige Cavendish havde sin storhedstid i den sidste del af 00'erne og den første halvdel af 2010'erne, hvor han i perioder var tæt på uovervindelig i en spurt.

Sprinteren står blandt andet noteret for imponerende 30 sejre i Tour de France, hvilket kun legendariske Eddy Merckx overgår. Tilbage i 2011 blev Cavendish verdensmester, da VM blev kørt i København.

/ritzau/