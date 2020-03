Catalonien Rundt køres ikke fra 23. marts, bekræfter løbsarrangøren, der arbejder på at finde en ny dato.

Der bliver ikke kørt cykelløb i Catalonien Rundt fra 23. marts på grund af coronavirus.

Torsdag meddelte arrangøren på Twitter, at etapeløbet er aflyst, og at der senere vil blive arbejdet på at finde en ny dato for afviklingen af udgave nummer 100 af World Tour-løbet.

- Den 100. udgave af Volta Ciclista a Catalunya kan ikke gennemføres på den planlagte dato fra 23. marts til 29. marts. Det skyldes en ordre fra regeringen i Catalonien, og det er et præventivt tiltag i forhold til coronavirus.

- I samarbejde med myndighederne er løbet derfor udskudt, indtil der er fundet en ny dato, skriver løbsarrangøren på Twitter.

/ritzau/