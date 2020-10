Sprællemanden, entertaineren og festaben Casper Christensen og den rolige, sindige og fåmælte Bjarne Riis.

Der findes næppe større modsætninger i den danske kendisverden, men alligevel viser det sig nu, at de to har en sjov historik sammen. Der indeholder masser af alkohol!

»Vi drak som sindssyge,« forklarer Casper Christensen om episoden, der foregik til cykelløbet Vuelta a España i 2014.

Anekdoten rulles ud i Martin Kongstads biografi 'Casper'. Her fortæller den danske komiker om en uforglemmelig og bizar dag til det spanske etapeløb, hvor han var inviteret til at sidde i bilen hos Bjarne Riis for at uddele vandflasker til rytterne.

Bjarne Riis og Casper Christensen sammen til bogsignering kort efter Riis' Tour de France-sejr i 1996. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Stemningen var god i holdbilen. Bjarne Riis' spanske es Alberto Contador var på vej mod den samlede sejr, og der var løssluppen stemning. Bjarne Riis hyggede sig med strømpefødder i forruden og formede sølvpapirskugler, han kastede på mekanikeren på bagsædet.

Det hele blev endnu mere festligt, da Alberto Contador fra Saxo Bank-holdet sejrede på etapen.

»Jeg havde regnet med, at Bjarne skulle op i målområdet og hylde sin rytter, men han beordrede chaufføren at vende om og køre tilbage til lejren (...) Bjarne bestilte en strøm af mad hos kokken, og så kom der en kæmpe flaske rødvin på bordet,« forklarer Casper Christensen i bogen.

En magnumflaske, bemærker Casper Christensen, for det var angiveligt kun dem, Bjarne drak. Og så blev det ellers festligt.

Det var under Vueltaen i 2014, at Bjarne Riis fik besøg af Casper Christensen. Her fejrer Ørnen fra Herning sin vinder af løbet, Alberto Contador. Foto: ANTONIO PORRAS

»Vi drak som sindssyge for at udrydde den store flaske vin, og nu ville Bjarne også have den gode trøffelpølse. Champagne skulle vi også drikke, og den skulle åbnes med en sabel. Det tog Bjarne sig selv af. Af med halsen og klirr klirr ned på parkeringspladsen,« fortsætter Casper Christensen.

Festen fløj af sted i fuld fart, mens rytterne stille og roligt dumpede hjem til holdbussen efter bjergetapen. De måtte pænt løfte deres cykler over asfalten, hvor der lå glasskår fra den store champagneflaske, forklarer Casper Christensen i bogen.

Det var bestemt ikke sidste gang, Bjarne Riis og co. festede igennem – for blot få dage senere endte Alberto Contador med at snuppe den samlede sejr i cykelløbet.

Casper Christensen flirtede i øvrigt selv med cykling kortvarigt og nåede at etablere sit eget mandskab og et løb, der gik til Tisvilde. Kronen på værket var, at verdensstjernen Peter Sagan skulle deltage, men projektet faldt til jorden.

Martin Kongstads ‘Casper’, der er udgivet på Politikens Forlag, er i handlen nu.