Jakob Fuglsang blev nummer ni på 3. etape af Tirreno-Adriatico, der blev vundet af Michael Woods.

Det blev til canadisk triumf på 3. etape af cykelløbet Tirreno-Adriatico onsdag eftermiddag.

Michael Woods fra EF-holdet snuppede sejren, da han slog Boras Rafal Majka i en spurt. 20 sekunder efter trillede Astana-danskeren Jakob Fuglsang i mål som nummer ni.

Den afgørende udskillelse fandt sted godt otte kilometer fra mål på den stejle stigning Poggio Murella, hvor Woods kørte væk, mens Fuglsang blev siddende i en lille favoritgruppe bagved.

Her sad også Ineos-waliseren Geraint Thomas og Mitchelton-Scotts Simon Yates blandt andre.

Woods fik følgeskab af Majka, som godt vidste, at han ikke ville have de store chancer i en spurt. Polakken forsøgte at angribe på en lille bakke, men Woods havde fuldstændig styr på sin konkurrent.

Med sejren overtager Woods samtidig førertrøjen fra Bora-sprinteren Pascal Ackermann, der vandt de to første etaper.

Fuglsang ligger nummer 11 i klassementet i løbet, som slutter på mandag med en enkeltstart.

Danskeren bruger ligesom Geraint Thomas, Vincenzo Nibali og flere af de andre ferme bjergryttere Tirreno-Adriatico som opvarmning til Giro d'Italia.

Normalt er Giroen den første grand tour i kalenderen, men i år er den på grund af coronapandemien skubbet, så den nu køres 3. til 25. oktober på de italienske landeveje.

/ritzau/