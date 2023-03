Lyt til artiklen

Spænd hjelmen, smør stemmebåndet, og sæt dig godt til rette. Cyklingens vildeste rivalisering er tilbage. Jonas Vingegaard mod Tadej Pogacar.

Det bliver et historisk drama, når de to seneste Tour-vindere søndag støder sammen i etapeløbet Paris-Nice, og særlig ÉN ting kan blive altafgørende.

Men ikke kun Jonas Vingegaard får en hovedrolle i Løbet mod Solen. Der er lagt op til daglige danske dramaer i den franske forårsbebuder.

Her får du B.T.s faste Tour-barometer, hvor vi analyserer de danske ryttere og vurderer chancerne for triumfer på de franske landeveje – til sommer og ved Paris-Nice.

Nu sker det. Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard støder sammen. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO Vis mere Nu sker det. Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard støder sammen. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO

Tour-favoritterne plejer at gemme sig for hinanden. Finpudse formen på vulkaner og i afsides egne. Skjule deres sande styrke indtil klingerne krydses i verdens største cykelløb i juli. Men i år er alt anderledes. Der er ingen undskyldninger.

2023-sæsonen begynder med et intergalaktisk brag, når de to seneste Tour de France-sejrherrer for første gang i en menneskealder brager sammen i det franske kæmpeløb Paris-Nice.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) stiller til start med selvtillid som to ubesejrede boksere. De har sammenlagt ni løbsdage i 2023 – med vanvittige syv triumfer til følge. Nu kan kun en af dem sejre.

Alt er ændret i cykelsporten. Væk er tiden, hvor marts blev brugt til at køre sig i form. I Paris-Nice får vi to titaner på toppen, og vinderen vil den 12. februar træde op på sejrspodiet i Nice som ubestridt Tour-favorit.

Jonas Vingegaard moste al modstand under O Gran Camiño. Foto: Brais Lorenzo Vis mere Jonas Vingegaard moste al modstand under O Gran Camiño. Foto: Brais Lorenzo





Han lignede mere en krigerisk korsfarer end en from pilgrim på de legendariske Camino-veje i Nordspanien.

Vores danske babyface killer er en gentleman før og efter etaperne, men Jonas Vingegaard snuppede på grådig vis sejren i alle gennemførte etaper i sin sæsonåbning, O Gran Camiño.

Antrittet, der sikrede de to første triumfer, så endnu skarpere ud, end vi før har set det. Det er, som om Jonas Vingegaard er blevet mere eksplosiv i sit tråd. Han virker forandret. Ændret.

Mest bemærkelsesværdig var sejren på den 18,1 kilometer lange enkeltstart, hvor kun en drone kunne følge Glyngøres skarpeste stænger. Her ødelagde han selv den dobbelte verdensmester i disciplinen, holdkammeraten Rohan Dennis.

Vingegaard kørte mere end en kilometer i timen hurtigere end sin nærmeste konkurrent. Danskeren er i uhyggelig form inden Paris-Nice og har fået en fuldstændig perfekt begyndelse på sæsonen.

Uheldige Kasper Asgreen har fået en besværlig begyndelse på 2023-sæsonen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Uheldige Kasper Asgreen har fået en besværlig begyndelse på 2023-sæsonen. Foto: Mads Claus Rasmussen





Vi fik rigtig bange anelser, da Kasper Asgreen smadrede ned i asfalten med 500 meter til mål i endagsløbet Le Samyn. Han var tydeligt rasende.

Ikke nok med at det var hamrende tæt på målstregen, så skete det også kort efter, at Soudal Quick-Step-stjernen havde meldt afbud til åbningsweekenden i Belgien på grund af sygdom.

Det kom så i kølvandet på en mareridtstid siden Tour de France, hvor Asgreen var »udsat for psykisk stress« og udviklede et træthedssyndrom, der smadrede sæsonen og lammede hans forårsforberedelser.

Koldingenseren nåede dog at gøre comeback i en lille håndfuld løb inden styrtet i Le Samyn, men nu gider vi ikke mere sort uheld til Kasper Asgreen. Heldigvis lader det ikke til, at styrtet kommer til at påvirke ham de kommende uger. Men nu er det nok. Ikke mere uheld, tak. Til gengæld vil vi have en af verdens bedste cykelryttere igen.

Har vi set Jakob Fuglsang vinde et løb for sidste gang? Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Har vi set Jakob Fuglsang vinde et løb for sidste gang? Foto: MARCO BERTORELLO

Jakob Fuglsang er ramlet ind i en mildt sagt uventet skade. For en uge siden meddelte Monaco-danskeren, at han er ramt af en inflammation i venstre testikel.

»Big balls are not always good … Iv'e learned,« lød det fra den danske veteran, der udgik af ørkenvandringen UAE Tour med kiksede klassementsdrømme.

Det er uvist, hvor længe Israel-Premier Tech-stjernen er sat tilbage, og derfor er de kommende måneder fyldt med spørgsmålstegn. For hvordan vil det påvirke Fuglsangs sæsonstart?

Det er ubestridt, at den snart 38-årige rytter er LANGT fra sit topniveau, og vi kan ikke lade være med at tænke … Har en af tidernes største danske ryttere vundet sit sidste cykelløb?

Hele verdens fokus er rettet mod Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar inden Paris-Nice. Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Hele verdens fokus er rettet mod Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar inden Paris-Nice. Foto: THOMAS SAMSON





Paris-Nice har det hele. Som en krystalliseret Tour de France på bare otte dage fra Frankrigs vindblæste nord til Nices sydende sol. Tour-arrangøren ASO har proppet lede bjergetaper, flade sidevinds-affærer og sågar en holdtidskørsel ind i årets ræs.

Det kan blive en altafgørende affære. Spillereglerne er ændret, så uret stopper, når første mand er over stregen. En vild forskel til de normale holdtidskørsler, hvor fjerdemandens tid på stregen tæller.

Her bliver Jumbo-Vismas taktik tungen på vægtskålen. Pogacars UAE-mandskab har allerede meldt ud, at de forbereder sig specifikt på øvelsen. Måske ved at beskytte sloveneren og lade ham fyre den af – ALENE – i de sidste kilometer mod målstregen.

Men ingen bør kunne true Jumbo-Visma. Rohan Dennis og Tobias Foss er lokomotivførerne i et gult/sort tog, som kan udfordre selv de franske TGVer på topfarten. Det er nøglen til Jonas Vingegaards triumf i Paris-Nice.

I alt 32 danskere er – teknisk set – i spil til Tour de France 2023. Her vurderer vi chancerne for udtagelse.

DE SIKRE

Søren Kragh Andersen (Alpecin Deceuninck)

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Magnus Cort (EF Education-Easypost)

Mikkel Honoré (EF Education-Easypost)

Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo)

Anton Charmig (Uno-X Pro Cycling Team)

Andreas Kron (Lotto Dstny)

Michael Mørkøv (Soudal Quick-Step)

DE SANDSYNLIGE

Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla)

Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step)

Casper Pedersen (Soudal Quick-Step)

Jonas Gregaard (Uno-X Pro Cycling Team)

Niklas Eg (Uno-X Pro Cycling Team)

BOBLERNE