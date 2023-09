På slingrekurs mod fiaskoen.

Kasper Hjulmand har ikke været mere presset i sin landstrænertid end forud for søndagens skæbneopgør mod Finland.

Med et nederlag på det olympiske stadion i Helsinki vil roligan-kreditten fra det magiske EM i 2021 og den efterfølgende overlegne VM-kvalifikation, være endegyldigt udtømt - og mange vil sandsynligvis slutte sig til den lille men larmende gruppe, der glubskt har angrebet landstræneren siden VM-fadæsen i Qatar.

For lad os være ærlige - den her EM-kvalifikation er på katastrofekurs for Danmark. Og mens jeg skriver disse linjer i presserummet i kælderen under stadion i Helsinki, sidder min sidemand - én kollega fra et konkurrende medie - og regner på, om Danmark kan komme til EM med en tredjeplads i gruppen.

Det kan vi vist godt - men det er i sig selv en fiasko, at vi overhovedet er påbegyndt det regnestykke. Det måtte simpelthen ikke komme hertil.

Danmark kunne ikke have drømt om en lettere vej til EM-slutrunden i Tyskland. Det var jackpot, da kuglerne med nationerne fra seedningslag to og tre indeholdt Finland og Slovenien.

Men på forunderlig vis har landsholdet fået spændt ben for sig selv og er nu malet op i et hjørne, hvor det ikke længere er et usandsynligt scenarie, at Christian Eriksen og Kasper Schmeichel må følge med fra sommerhus-sofaen, når det går løs i Tyskland til sommer.

Kampen mod finnerne, der har taget maksimale 12 point siden det indledende nederlag i Parken, kan blive Hjulmands redning - men også hans undergang.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Vinder vi, overtager vi førstepladsen - og landstræneren vil have slukket branden, inden den for alvor fik fat.

Men taber Danmark, så vil landsholdet pludselig stå midt i et brølende flammehav.

Med nul point i Helsinki dumper Hjulmand & co. sandsynligvis ned på gruppens fjerdeplads - med kun fire kampe tilbage. Og så vil der vente kogepladeopgør ude mod Nordirland og hjemme mod Slovenien og Kasakhstan.

Og har dette landshold - der har virket underligt groggy siden Qatar-elendigheden - nerverne, mentaliteten og kvaliteten til at klare sig igennem sådan en omgang? Jeg var selv tilstede, da landsholdet kollapsede mod ellers overkommelige Australien i Qatar - så jeg har min tvivl.

Derfor er søndagens kamp mod finnerne så ekstremt vigtig for Kasper Hjulmand og de danske spillere.

Det er sidste udkald, inden vi skal til at skrive om en reel landsholdskrise og om tidernes største danske kvalifikationsfiasko - kun ni måneder efter, at vi skrev om tidernes største danske slutrundefiasko.