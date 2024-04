Jonas Vingegaards rivaler styrtede og kørte forkert under en kaotisk tidskørsel ved Baskerlandet Rundt. Alligevel blev den dobbelte Tour-vinder slået – og han blev endda overrasket af en anden dansker, der var hurtigere end ham.

Her får du B.T.s dom fra første etape af Baskerlandet Rundt, der blev vundet af Primoz Roglic – selvom han kørte forkert til sidst!

Visma-stjernen sagde det på bedste Vingegaardsk facon efter løbet. Tilfreds med sin enkeltstart, men tidstabet var ikke optimalt – og så har vi ikke sagt for meget.

For i den ideelle verden havde den klejne klatrer taget tid på både Remco Evenepoel og Primoz Roglic på Baskerlandets indledende enkeltstart, men i stedet for en drømmestart, blev det til et tidstab på henholdsvis fire og 15 sekunder til de to andre favoritter.

Thyboens tidskørsel fejlede som sådan ikke noget – men i denne her uge er fint nok ikke nok. Årets felt ved Baskerlandet Rundt er benhårdt, og med et løb på kun seks etaper kræver det, at manden fra Glyngøre stempler ind med det samme.

Det gjorde Vingegaard kun delvist, da han ikke engang var den hurtigste dansker på dagen.

Jonas Vingegaard og Visma-Lease a Bike kørte også med den vilde hjelm ved Tirreno-Adriatico. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard og Visma-Lease a Bike kørte også med den vilde hjelm ved Tirreno-Adriatico. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard er formentlig glad for, at der lige nu er knap tre måneder til Tour de France. Mandag lignede han en sløv fileteringskniv i stedet for en knivskarp kødøkse.

Fiskepakkerens præstation berettiger ham næppe til at være en brandvarm paella – nærmere en lunken omgang tapas – da han blev slået af både Evenepoel, som styrtede undervejs, og Primoz Roglic, der på helt absurd vis kørte forkert på ruten.

Nu skal Vingegaard i den grad slibe kniven på de kommende fem etaper, hvis han skal snuppe sin tredje samlede sejr ved et etapeløb i år.

Ruten ved årets udgave af Baskerlandet Rundt er endda – ifølge mange – mindre hård end sidste år. Så herfra skal der trykkes på speederen.

Jonas Vingegaard skal sætte tempoet op de kommende dage, hvis han vil genvinde den flotte baskerhat. Foto: Miguel Tona/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard skal sætte tempoet op de kommende dage, hvis han vil genvinde den flotte baskerhat. Foto: Miguel Tona/EPA/Ritzau Scanpix

Nej, dagens bedste dansker hedder ikke Jonas til fornavn. Han hedder Mattias.

For manden med Dannebrog på ryggen og Skjelmose i passet viste for Gud-ved-hvilken-gang, hvilket gudsbenådet talent han besidder.

Lidl-Treks amagerkaner er kun 23 år gammel, men han er uimponeret og bed skeer med verdens bedste ryttere Roglic, Vingegaard og Evenepoel, da han blev nummer tre på dagens enkeltstart – foran både Vingegaard og verdensmesteren Remco Evenepoel.

Gøgeungen gjorde det igen. Hvis han fortsætter sådan dér, gør han baskerne målløse.

For knap en måned siden snuppede Mattias Skjelmose en etapesejr i Paris-Nice – få dage efter han overspurtede Remco Evenepoel på en etape ved selvsamme løb. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix Vis mere For knap en måned siden snuppede Mattias Skjelmose en etapesejr i Paris-Nice – få dage efter han overspurtede Remco Evenepoel på en etape ved selvsamme løb. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Primoz Roglic havde gang i en fantomtid, da han strøg direkte forbi mål og kørte forkert på etapens allersidste meter. Du kan se den helt skøre episode herunder.

Alligevel kom det ikke til at koste for Vingegaards anden slovenske rival, da han på helt mystisk vis tog udgangen for sportsdirektørbilerne i stedet for at køre over den målstreg, hvor tiden blev stoppet. For Roglic var lynhurtig.

Med et forspring på 10 sekunder til Mattias Skjelmose, 11 sekunder til Remco Evenepoel og 15 til Jonas Vingegaard var Bora-stjernen som skudt ud af en raket, der godt nok kom på afveje til sidst.

Heldigvis for Roglic fik han lynhurtigt vendt om og kørt i mål. Men hovedpersonen kunne da heller ikke andet end at smile og grine af det bizarre optrin efterfølgende.

Primoz Roglic reaccionando a su error de hoy en la contrarreloj



Qué bueno que les ganó a todos los favoritos, porque si hubiese perdido segundos importantes contra los favoritos por este pequeño percance…pic.twitter.com/s0IE8YBM8K — Rodri (@RodriSabato) April 1, 2024

Jonas Vingegaard skal hive racerhandsken frem, hvis han skal vinde Baskerlandet Rundt anno 2024.

For med et monsterfelt, der med længder er sværere end næste år, bliver Jonas Vingegaard tvunget i offensiven, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at forsvare sin titel – og det kan kun betyde et dynamitløb herfra.

De resterende fem etaper byder alle på bjerge – men ikke en eneste slutter på vej opad, der på papiret passer den danske Tour-stjerne bedst.

Derfor får Vingegaard kamp til stregen helt til afslutningen på lørdag, når feltet rammer målstregen i Eibar. Det tør vi godt love, og det her løb bliver med længder det mest spændende, Vingegaard har deltaget i i år.