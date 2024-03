Jonas Vingegaard må efterhånden være skrupsulten i pastaens hjemland, mens en dansker led en ubærlig skæbne og blev snydt for etapesejren efter et vanvidstogt.

Her får du B.T.s dom af fjerde etape fra Tirreno-Adriatico, der blev vundet af Jonathan Milan.

Torsdag var en af de dage på kontoret for Jonas Vingegaard, hvor han fik løst sine opgaver uden at gøre noget væsen af sig.

Som en selvstændig, der skal have ordnet bogføringen, fik danskeren overstået endnu en dag – men det var ikke en af dem, hvor man får en medalje for sin indsats.

De fleste af os håber på guld og grønne skove, når weekenden byder sig.

For Vingegaards vedkomne håber vi på, at det rent faktisk sker i sin ordrette betydning, når han – forhåbentlig! – skal betale overvægt for metallet i kufferten, der fragtes hjem til Glyngøre efter en storslået sejr i støvlelandet.

Find popcornene frem til fredag og lørdag – nu nærmer vi os Vingegaards terræn. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

En femteplads i storløbet Tirreno-Adriatico er godkendt, når Jonas Vingegaard har festdagene til gode.

Den 27-årige dansker kan passende finde ryslerne og Vismas stiveste gallapuds frem til fredag og lørdag, hvor samtlige kameraer bliver rettet mod danskeren.

Sideløbende kommer der til at udspille sig en voldsom duel mellem stjerner som Primoz Roglic, Remco Evenepoel og Mattias Skjelmose i Paris-Nice, der vil give os et pejlemærke om, hvor de forskellige står.

Indtil da må vi være svar skyldige. Men hold fast! Vi bliver meget snart klogere.

Respekt.

Tudors turbodansker Alexander Kamp bed tænderne sammen – og strammede balderne på samme måde – da han var en del af et heroisk kæmpende udbrud, som blev snydt fra sejren med mindre end 1,5 kilometer til mål.

Danskerens arbejdsraseri var voldsomt, men cykelsporten er brutal, og på hjerteskærende vis smuldrede sejren ud af hænderne på Kamp og hans to udbrudskollegaer, der var de sidste overlevende fra en seksmandsgruppe.

En gruppe, der allerede begav sig på et eventyr i front med 200 kilometer tilbage af etapen. Tak for kampen, Alexander.

Alexander Kamp kørte en stor etape. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Det blev en rasende hektisk finale, fra det øjeblik feltet ramte kysten og den kraftige sidevind blandede sig.

Derefter strøg rytterne ind på en omgang på en knap 23 kilometer-lang rundstrækning indtil målet i Giulianova.

Her var det blandt andet centimeter fra at gå galt, da det fløj med drikkedunke og det nemt kunne være blevet rigtig grimt.

Men verdens bedste cykelryttere er bare – sjovt nok – helt unikke til at køre på cykel, og flere af dem viste vanvittige reaktionsevner, da de skulle undgå de giftige sataner på asfalten. Du kan se videoen herunder.

#TirrenoAdriatico



22km to go. Three riders in the break, the peloton is getting closer. pic.twitter.com/4iu0ceNaTu — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) March 7, 2024

Jonas Vingegaard må efterhånden hungre lige så meget efter bjerge, som han gør efter kebab under Tour de France.

Hidtil har størstedelen af ruteprofilens stigningsgrader til Tirreno-Adriatico mindet mere om kødboller end om et skarptskåret, trekantet stykke parmiggiano, men heldigvis kan den danske bjergbestiger glæde sig til de helt store slag mod særligt Juan Ayuso.

I skrivende stund skal Jonas Vingegaard stadig hente 22 sekunder på UAE-juvelen, og mon ikke han igangsætter den mission på San Giacomo-bjerget med små 40 kilometer til mål på fredagens etape.

Jonas har formentlig dynamit i stængerne efter tre dage i et terræn, der ikke er hans foretrukne.