Det var en decideret masseødelæggelse af konkurrenterne, det, som Jonas Vingegaard leverede i dag.

Med fem kilometer til mål på dagens sidste stejle stigning fik han alle konkurrenterne til at ligne juniorer og kørte derfra alene i mål og tog sin anden etapesejr i det franske etapeløb. Her får du B.T.s dom over 7. etape af Critérium du Dauphiné.

Wow!

Det er svært at finde ord for, hvad Jonas Vingegaard leverer i disse dage i det franske.

På Col de la Croix de Fer var det kun Adam Yates (UAE), som var den eneste, der ikke blev decideret ydmyget af den danske Tour-vinder. Eller det blev han faktisk også på den sidste del af stigningen, hvor Vingegaard tog absurd meget tid på alle de andre klassementsryttere.

Fuldt fokuseret stirrede Jonas Vingegaard ned i asfalten, hvor han i ensom majestæt på de sidste par kilometer kunne køre en mere end fortjent etapesejr i hus.

Det er nærmest grinagtigt at tro, at Jonas Vingegaard kan nå at smide den samlede sejr i Critérium du Dauphiné.

Gud forbyde, at det må ske, men det er kun sygdom eller et styrt, som vil gøre, at Vingegaard ikke vinder det prestigefyldte optaktsløb til Tour de France.

Tadej Pogacar er ikke med i løbet og kæmper stadig for at blive klar til Tour de France 1. juli.

Lad os nu håbe på, at Vingegaards rival kan komme tilbage i topform, for ellers kan verdens største cykelløb blive en ensidig affære med en dansk superstjerne på sejrsskamlen.

1. Jonas Vingegaard – Team Jumbo-Visma

2. Adam Yates – UAE

3. Jai Hindley – Bora-Hansgrohe

4. Ben O'Connor – AG2R Citroën Team

5. Max Poole – Team DSM

6. Jack Haig – Bahrain – Victorious

7. Guillaume Martin – Cofidis

8. Torstein Træen – Uno-X Pro Cycling Team

9. Daniel Felipe Martínez – INEOS Grenadiers

10. Louis Meintjes – Intermarché Circus – Wanty