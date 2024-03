San Jonás af Glyngøre lykkedes igen med et korstog i O Gran Camiño, hvor han aldrig nogensinde har 'tabt' en etape af betydning.

Her får du B.T.s dom over Jonas Vingegaard fra anden etape af O Gran Camiño.



Jonas 'Speedy Gonzalez' Vingegaard er et overmenneske i Camiño-forstand.

For korsfareren fra Hillerslev korsfæstede alle konkurrenter og har nu vundet samtlige etaper af betydning i O Gran Camiño, som han har deltaget i – tre styks sidste år og en i år. Torsdag var der intet sportsligt på spil, da tiden blev neutraliseret.

Jonas' spanske legestue fortsætter ufortrødent, da han kørte alene i mål med mere end 20 sekunder ned til de nærmeste konkurrenter og kørte sig i løbets førertrøje.

For fanden, hvor så det nemt ud.

Endelig kom årets første svendeprøve for fiskepakkeren fra Hanstholm. Og det var mere fugl end fisk for Jonas Vingegaard.

Efter en hyggedag på første etape fløj den danske superstjerne afsted på de spanske landeveje, anført af de sortklædte dræbere fra Visma-Lease a Bike.

Indrømmet – At udtale sig om Jonas Vingegaards Tour-form med 127 dage til verdens største cykelløb svarer vel til at forudse, præcis hvor mange plagiatsager der ville dukke op i undersøgelsen af Kathrine Diez, men nu giver vi den et skud alligevel.

Vingegaard ligner et decideret monster - og kommer igen til at være storfavorit til Tour de France, hvis denne form fortsætter.

Torsdagens oplevelse ved O Gran Camiño var en bizar en af slagsen. Foto: Cabalar/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Torsdagens oplevelse ved O Gran Camiño var en bizar en af slagsen. Foto: Cabalar/EPA/Ritzau Scanpix

Vejret skal åbenbart være ekstremt i sidst i februar i Nordspanien.

Fredag så det igen helt absurd ud, da rytterne kørte gennem kulde og regn gennem lange, våde kilometer. Så meget, at man kombineret med Jonas Vingegaards dominans sad og undrede sig over, hvorfor resten af feltet overhovedet havde lyst til at stille til start i det vindblæste løb.

Men endelig – ENDELIG – fik vi udløst den spændingskugle, der har siddet i maven på os siden Vueltaen – at se Jonas Vingegaard i aktion igen.

Fortsætter han stilen, bliver han gjort til helgen i Spanien – San Jonás.

Det spanske publikum kunne knap nok tro deres egne øjne, da Jonas Vingegaard pludselig sad i et vildt udbrud kort inde i fredagens etape.

Med sig fik han selskab af en anden Tour-vinder, Egan Bernal, i det opsigtsvækkende vanvidsudbrud.

Gruppen blev selvfølgelig hentet senere, men på dagens allersidste kilometer sad Bernal og Vingegaard pludselig i selskab med hinanden igen, ledsaget af Jefferson Cepeda.

Bernal brugte neglene til at hænge fast i Vingegards gule Visma-trøje, men måtte til sidst give fortabt. Så blev Jonas skudt afsted.

På papiret er lørdagen ikke en dag for Jonas Vingegaard. Der er bare en ting: I O Gran Camiño er hver dag en Vingegaard-dag.

I fjor lammetævede Tour-stjernen resten af feltet så meget, at han vandt samtlige etaper.

Den statistik er allerede at umulig at gentage i år, men umiddelbart skal det gå rigtig skævt for Visma-stjernen, hvis han skal smide sejren væk.

Men hvor er det skønt at se den gule gut fra Glyngøre give den gas igen!