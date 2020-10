Mamma Mia! Giro d'Italia er åbnet med et SINDSSYGT brag pakket med så meget drama og tragedie, at det næsten ikke kan beskrives.

På en vanvidsetape, hvor Jonathan Caicedo triumferede, mistede Geraint Thomas chancen for samlet sejr, Simon Yates eksploderede på vulkanen, og João Almeida er ny mand i lyserødt!

Men vigtigst af alt: Kære Jakob Fuglsang – du får aldrig en større chance for at vinde en Grand Tour!

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.



Ryd kalenderen de næste tre uger, og find klappepølserne, dannebrog og vuvuzelaen frem. Det her kan blive rigtig, rigtig, rigtig stort! På en dag, hvor favoritterne faldt som fluer – enten på grund af dårlige ben eller vilde styrt – viste Fuglsang, at formen er lige der, hvor den skal være. På vulkan Etna eksploderede Yates, mens Fuglsang trykkede speederen i bund og kørte sig ind på en femteplads. Måske kunne danskeren have trykket endnu hårdere, men med cirka 500 bjergetaper tilbage i denne vanvittige Grand Tour skal mulighederne nok komme. Køligt kørt, Fugl – nu glæder vi os til de næste slag!

Karakter: 8

(ARKIV) Astana Pro Team Denmark rider Jakob Fuglsang rides the 114th edition of the giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 231 km cycling race from Bergamo to Como on August 15, 2020. Jonas Gregaard havde Jakob Fuglsang som sin kaptajn i Polen Rundt og var imponeret over det danske VM-håb. Det skriver Ritzau, lørdag den 26. september 2020.. (Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix) Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere (ARKIV) Astana Pro Team Denmark rider Jakob Fuglsang rides the 114th edition of the giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 231 km cycling race from Bergamo to Como on August 15, 2020. Jonas Gregaard havde Jakob Fuglsang som sin kaptajn i Polen Rundt og var imponeret over det danske VM-håb. Det skriver Ritzau, lørdag den 26. september 2020.. (Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix) Foto: MARCO BERTORELLO





Hvordan kan du være i tvivl, Mikkel? Inden Giro-starten sagde den unge UAE-rytter, at karrierens første Grand Tour ville vise, om han var skabt til at være professionel rytter på det her niveau. Den tvivl kan han godt tage, krølle sammen og losse mange kilometer væk. Tempo-tyren sad længe med i dagens Bjerg-udbrud og måtte kun give slip op ad mægtige Etna. I lørdags kørte han på podiet. Mægtigt, Mikkel!

Karakter: 7



Kanonen Caicedo

Jonathan Caicedo var simpethen 'fantastico' på Etna. Han udkørte alle konkurrenter på vej op ad den mytiske vulkan og mindede mere om den mægtige kondor på det ecuadorianske flag end om den and, der pryder de omdiskuterede EF-trøjer. Kæmpe sejr for rytteren, der på fornemste vis kørte i mål iført den festlige trikot pyntet med ænder fra Palace-sponsoren.

Team Education First rider Ecuador's Jonathan Caicedo celebrates as he crosses the finish line to win on October 5, 2020 the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Education First rider Ecuador's Jonathan Caicedo celebrates as he crosses the finish line to win on October 5, 2020 the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Kongernes fald

Bloody shit! Bogstaveligt talt. Uden at fornærme Fuglsang og co. var Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) KÆMPE-favorit til den samlede sejr i Giroen efter lørdagens enkeltstart. Men på dramatisk vis styrtede den sympatiske waliser to gange på den barske rute til Etna, og han må sige 'goodbye' til drømmene om en samlet sejr – 12,19 smed waliseren til Caicedo! En anden presset topbejler er Simon Yates (Mitchelton-Scott), som på helt uforståelig vis slap på vej op ad Etna og endte 4,22 efter første mand i mål. Nej, nej, nej for en dag!

Overall leader Team Ineos rider Italy's Filippo Ganna, wearing the pink jersey (L) and Team Ineos rider Great Britain's Geraint Thomas (C) ride behind on October 5, 2020 during the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Overall leader Team Ineos rider Italy's Filippo Ganna, wearing the pink jersey (L) and Team Ineos rider Great Britain's Geraint Thomas (C) ride behind on October 5, 2020 during the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Et hundeliv

Når man som B.T.s udsendte kommer direkte fra Tour de France, er man vant til strenge regler, stive blikke fra gendarmeriet og en HÆR af vagter, der nærmest i en lang kæde beskytter ruten. Til Giro d'Italia er det hele lidt mere … afslappet. Og det er faktisk meget rart. Men det er også en fast tradition, at der HVERT år er dyr på vejen. Hunde, katte, køer, heste. You name it! På vej til vulkanen Etna var en hund tæt på at forårsage styrt i feltet. Italien – vi elsker jeres afslappethed, men hold lige fast i snoren, så Fuglen kan flyve frit!

Et hundeliv! Foto: Screenshot Eurosport Vis mere Et hundeliv! Foto: Screenshot Eurosport

Hvad sker der??!!?

Allerede på tredjedagen af Giro d'Italia tog løbet en helt sindssyg og uventet drejning. Kæmpe kaos i klassementet, hvor løbets vel nok to største forhåndsfavoritter, Geraint Thomas og Simon Yates, smed alt for mange sekund... nej, minutter (!) i jagten på den lyserøde trøje. Dem regnede man ellers med som potentielle etapevindere. Flaget er hejst på halvt i Wales og England, mens det var en fantastisk dag for Jakob Fuglsang.

TOPSHOT - (From R) Team Ineos rider Great Britain's Tao Geoghegan Hart, Team Ineos rider Ecuador's Jhonatan Narvaez, Team Jumbo rider Netherlands' Antwan Tolhoek and the pack ride past the village of Leonforte (Rear) on October 5, 2020 during the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere TOPSHOT - (From R) Team Ineos rider Great Britain's Tao Geoghegan Hart, Team Ineos rider Ecuador's Jhonatan Narvaez, Team Jumbo rider Netherlands' Antwan Tolhoek and the pack ride past the village of Leonforte (Rear) on October 5, 2020 during the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI

Spektakulære Sicilien

For filan, hvor var det vilde billeder på dagens etape. Bevares, det vildeste var at se BÅDE Geraint Thomas og Simon Yates ligne søndagsryttere, men afslutningen op ad Etna så vanvittig ud. Rytterne kæmpede sig mod mål af veje, der var omringet af enorme bunker med tonsvis af kulsurte lavasten. Tidligere har vi været efter øen med smadrede og beskidte veje og kæmpe skraldebunker. Godt ord igen!

Undskyld, undskyld, Jakob.

Ja, vi var nok nogle stykker, der havde begravet Jakob Fuglsangs sejrchancer efter en horribel start på Giroen, hvor han smed over et minut til de farligste konkurrenter på første etape og så mistede sine to vigtigste løjtnanter. Kære Jakob. Vi vil gerne undskylde mange gange. Du må gerne begrave os, hvis du af en eller anden grund får lyst til det en dag.