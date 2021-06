Ikke bare et, men to KÆMPE styrt. Hele cykelverdenen holdt vejret, da først et voldsomt styrt med 45 kilometer igen sendte en enorm mængde ryttere i asfalten. Og så igen med mindre end ti kilometer til mål. Du kan se styrtet og de sidste kilometer af etapen i toppen af artiklen.

Tour de France-festen bliver muligvis afløst af en gigantisk nedtur efter de store chok, når man får et overblik over, hvor mange ryttere der må udgå efter de voldsomme styrt.

Etapen blev vundet af den franske publikumsfavorit Julian Alaphilippe, der dermed erobrer årets første gule trøje.

Her får du dommen over dagens danske præstationer – på en skala fra 1-6 – samt dagens top og flop og 3 ting vi lærte:





Michael Mørkøv er og bliver bare en fantastisk cykelrytter og virker som et bundgodt menneske. I hverdagen bliver den danske veteran hædret verden over for at være klodens bedste leadout-man. Lørdag beordrede han tempoet ned hos Quick-Stepperne, der lå i front efter dagens første kæmpe styrt, for at vente på dem, der blev fanget bagtil. Der er ikke mange i feltet som den danske veteran, som er et studie i en mand, der har både klasse og professionalisme.

Karakter: 5



Fantastique, Alaphilippe!

Det stod skrevet alle steder. Alle vidste, at han ville angribe og gå efter at få den gule trøje allerede på første etape, der passede ham ganske godt. Alligevel formåede Julian Alaphilippe at køre fra alt og alle. Franskmanden satte et brutalt angreb ind få kilometer før mål, der satte alle konkurrenter på plads. Da han trillede over linjen, dedikerede han sin sejr til sin nyfødte søn. Hold nu op, hvor er han bare god. Fantastique, Alaphilippe!

Fantastique, Alaphilippe! Foto: BENOIT TESSIER Vis mere Fantastique, Alaphilippe! Foto: BENOIT TESSIER



Simpelthen snotdumt

Hold op, hvor var det dejligt at se tusindvis af tilskuere igen langs de franske veje. Men det er simpelthen snotdumt, hamrende farligt og intet mindre end respektløst, når en tilskuer som i dag forårsager et kæmpe massestyrt, enormt kaos og skader på jeg ved ikke hvor mange ryttere. Jumbo-Vismas Tony Martin kørte blodig i mål efter at være blevet ramt af et tilskuerskilt og forårsagede et spektakulært styrt. Halvdelen af feltet var nærmest en tur i asfalten. En bøn herfra: PAS NU PÅ! Tilskuere, I er for gode til det dér. For en god ordens skyld bør vi sige, at andet styrt IKKE skyldtes en tilskuer.



Showman-Schelling

Bora-rytteren Ide Schelling endte på noget af et togt på sin første Tour de France-etape nogensinde. Den 23-årige hollænder viste sig yderst angrebsivrig og kørte en del kilometer alene i fronten af løbet. Undervejs viste han sig at være en underholdende fætter. Først spurtede han over linjen i en mellemliggende spurt, selvom han var helt alene, til fansenes store begejstring. Senere vandt han – igen alene – en bjergspurt, hvor han løftede armen i vejret, som om han havde vundet en etape. Showman-Schelling.

Ide Schelling var et friskt pust på dagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Ide Schelling var et friskt pust på dagens etape. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Dansk historieskrivning

Det var varslet, men lørdag blev det officielt, da Touren blev skudt i gang. Aldrig nogensinde har der været flere danske ryttere med i en udgave af verdens største cykelløb, og Danmark har flere med end både Storbritannien, Italien, Colombia og vores norske rivaler – der har sølle tre med. Vi bliver jo næsten skuffet, hvis ikke det dream team får hevet et par etapesejre med hjem fra årets Tour de France. Og så er det okay, at kun Frankrig, Belgien, Spanien, Holland og Tyskland har flere med end Danmark.

Mikkel Bjerg kører sit første Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Mikkel Bjerg kører sit første Tour de France. Foto: PHILIPPE LOPEZ

Danmarks darling centimeter fra triumf

Åh, Cecilie Uttrup Ludwig. Lørdag blev kvindernes udgave af Tour de France kørt. Et endagsløb på 108 kilometer var centimeter fra at få en dansk vinder, da det danske energibundt sprintede sig til en flot andenplads. Problemet er bare, at Cecilie Uttrup Ludwig har lidt for mange andenpladser – og kun en førsteplads indtil videre i sin professionelle karriere. »Det var tæt på, mand... Havde spurten været bare en lille smule længere. Det var ikke langt fra,« sagde hun til TV 2 Sport efter løbet.