Milano-Sanremo mindede som så ofte før om en lang italiensk opera. Hvor alt til gengæld eksploderer til sidst.

Et cykelløb på knap 300 kilometer, hvor de første 250 går med at beundre de pittoreske landskaber. Og med under 10 kilometer til mål krydsede favoritterne klinger.

Aldrig før har jeg set en italiensk opera med så mange danske hovedroller under løbet, hvor den slovenske ræv Matej Mohoric snød resten af favoritterne til allersidst.

Men de danske ryttere lignede vaskeægte powerhouses, der kommer til at vinde rigtig mange cykelløb i år. Det var verdensklasse! Her får du B.T.s dom fra Milano-Sanremo.





Det dér var bare en klassepræstation fra Mads Pedersen. Den tidligere verdensmester skulle slet ikke have kørt løbet, men blev bedt om at træde til i sidste øjeblik for at erstatte sin syge holdkammerat Jasper Stuyven. Og det gjorde han.

Trek Segafredo-rytteren endte på en flot sjetteplads uden at have forberedt sig til et af verdens største endagsløb, og han hang på med alle favoritterne hele vejen. Mads Pedersen er ved at vise, at han bliver en voksen og mere moden cykelrytter. Ikke så mange slinger i valsen, og et niveau, der ikke er ligeså svingende. Bare rå styrke og ren klasse.

Og nå ja. Så stillede Mads Pedersen op med rygnummer et. Boss.

Mads Pedersen har haft en kanon sæsonstart, hvor han blandt andet også vandt en etape i Paris-Nice. Foto: Henning Bagger Vis mere Mads Pedersen har haft en kanon sæsonstart, hvor han blandt andet også vandt en etape i Paris-Nice. Foto: Henning Bagger



Ineos-stjerne skuffede fælt

Han er et af de allervarneste navne på cykelhimlen, men lørdag gik han decideret kold.

Forventningerne til Thomas Pidcock ved årets første monument var enorme, men den 22-årige Ineos-rytter blev sat af feltet med hele 37 kilometer til mål. Og der må vi bare sige, at det er langt, langt fra de forventninger, omverdenen havde til ham. Pidcock lignede inden løbet en af de helt store favoritter. Men undervejs lignede han en, der havde haft bedre af at sidde til afternoon tea.

Det var ikke Tom Pidcocks dag. Her ses han til cykelcross tidligere på året. Foto: DAVID STOCKMAN Vis mere Det var ikke Tom Pidcocks dag. Her ses han til cykelcross tidligere på året. Foto: DAVID STOCKMAN

Danskerne leverede en fuldstændig fabelagtig finale. Mamma Mia!

For både Michael Valgren, Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen viste tænder, da de var en del af favoritgruppen og vinderen skulle findes.

Rullekraghen rullede aldeles stærkt, og han kunne sagtens være cyklet med prisen som dagens dansker for det vilde angreb på vej op af Poggio, hvor han var centimeter fra at knække selveste Tadej Pogacar.

Det var bare vanvittig flot kørt af vores danske drenge, der blev nummer 6, 7 og 25. Det lover rigtig godt for de kommende endagsløb. Vi slikker os i hvert fald om munden.

Team Sunweb's Soren Kragh Andersen of Denmark (R) and Team UAE Emirates' Tadej Pogacar of Slovenia attack in the Poggio ascent during the 113th Milan-San Remo one-day classic cycling race, on March 19, 2022 between Milan and San Remo, northern Italy. (Photo by Tim de Waele / POOL / AFP) Foto: TIM DE WAELE Vis mere Team Sunweb's Soren Kragh Andersen of Denmark (R) and Team UAE Emirates' Tadej Pogacar of Slovenia attack in the Poggio ascent during the 113th Milan-San Remo one-day classic cycling race, on March 19, 2022 between Milan and San Remo, northern Italy. (Photo by Tim de Waele / POOL / AFP) Foto: TIM DE WAELE

Livet er ikke altid retfærdigt, og det kan Mikkel Honoré skrive under på. Efter 233 kilometer af årets udgave af Milano-Sanremo smadrede Mikkel Honoré ned i asfalten og så godt forslået ud.

Solostyrtet efterlod den 25-årige rytter med store huller i trøjen og adskillige hudafskrabninger. Den arme dansker virkede godt mærket, da han rejste sig for at køre videre - så meget, at det fik kommentator Brian Holm, til at bryde ud i et »eeeeejj!«

Ud over styrtet her lå rytteren syg i otte dage i februar, og ved VM i september styrtede han og smadrede håndleddet, så hans sæson sluttede.

Nu styrtede Honoré altså igen - og så endda i et løb, der blot starter 80 kilometer fra hans hjem og køres i Italien, hvor hele hans svigerfamilie bor. Og så var det endda hans debut. Nogle gange er livet sgu bare surt.

Team Bahrain's Matej Mohoric of Slovenia celebrates as he crosses the finish line to win the 113th Milan-San Remo one-day classic cycling race, on March 19, 2022 between Milan and San Remo, northern Italy. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Team Bahrain's Matej Mohoric of Slovenia celebrates as he crosses the finish line to win the 113th Milan-San Remo one-day classic cycling race, on March 19, 2022 between Milan and San Remo, northern Italy. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO

1. Matej Mohoric - Bahrain-Victorious

2. Anthony Turgis - TotalEnergies + 0.02''

3. Mathieu Van der Poel - Alpecin-Fenix ''

4. Michael Matthews - Trek Segafredo ''

5. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates ''

6. Mads Pedersen - Trek Segafredo ''

7. Søren Kragh Andersen - Team DSM ''

8. Wout van Aert - Team Jumbo-Visma ''

9. Jan Tratnik - Bahrain-Victorious ''

10. Arnaud Démare - Groupama-FDJ ''