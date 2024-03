Der var på forhånd lagt op til en vanvittig vigtig dag, og det endte desværre med en stor dansk nedtur, da Lidl-Treks klassementshåb Mattias Skjelmose tabte dyrebar tid til løbets største stjerner.

Her får du B.T.s dom fra tredje etape af Paris-Nice, som blev vundet af UAE Team Emirates.

Den belgiske superstjerne Remco Evenepoel kan godt give sin danske hjælper Casper Pedersen et ekstra klap på skulderen efter dagens holdløb.

For danskerens motor var en stærkt medvirkende årsag til, at det velsmurte blå tog susede gennem de 27 kilometer.

Det lignede længe en fantomtid, men regnvejret ødelagde Soudal – Quick Steps sejrschance og gav sejren til UAE Team Emirates.

Men Casper P. gjorde, hvad han skulle.

Uha, det var slet ikke sådan en tirsdag, vi havde drømt om på Mattias Skjelmoses vegne.

Jo, jo, førertrøjen var ganske vist et mål, der måske var en anelse urealistisk – men den var inden for rækkevidde med et holdløb i verdensklasse.

Det var Lidl-Treks langt fra – og den pludselige byge, der ramte lige, som Skjelmose og Mads P. styrede mod mål, hjalp absolut ikke.

Det var et stort slag for den unge danskers klassementchancer. Det kan blive rigtig dyrt!

Et minut og 13 sekunder.

Det er det forspring, Mattias Skjelmose nu skal hente på en hel flok af UAE-ryttere efter dagens holdløb.

Samtidig er han 55 sekunder efter Remco Evenepoel og 19 sekunder efter Primoz Roglic.

Han skal levere mirakler, hvis han skal nå til tops i Paris-Nice. Eller satse på en etapesejr i stedet for klassementet.

Vejrguderne ville have indflydelse på dagens resultat.

For pludselig begyndte det at vælte ned i målområdet, inden den sidste håndfuld hold var nået i mål.

Det kostede dem dyrt – og desværre var Lidl-Trek med Skjelmose og Mads P. blandt dem, der betalte prisen.

UAEs stjernespækkede mandskab blev de helt store vindere, da de nåede i mål, inden regnen begyndte. Det kan ende med at afgøre årets Paris-Nice.

1. UAE Team Emirates

2. Team Jayco AlUla +00'15''

3. EF Education – EasyPost +00'20''

4. Soudal – Quick Step +00'22''

5. Ineos Grenadiers +00'22''

6. Team Visma – Lease a Bike +00'38''

7. Astana Qazaqstan Team +00'39''

8. Decathlon AG2R La Mondiale Team +00'39''

9. Cofidis +00'39''

10. Bahrain Victorious +00'42''

---

17. Lidl – Trek +01'15''

Sideløbende med Paris-Nice køres Tirreno-Adriatico, hvor Jonas Vingegaard kæmper med om sejren.

Du kan læse dagens dom fra løbet lige her.