SATANS!

Første etape af Paris-Nice endte med en sejr til Olav Kooij, der slog Mads Pedersen på stregen.

Casper Pedersen er Remco Evenepoels bodyguard hele vejen til Nice, og han var med til at sætte første angreb op for verdenstjernen, der prøvede at tage konkurrenterne på sengen.

Angrebslysten fortsatte et stykke tid, før der kom ro på feltet, men der var virkelig gode takter fra start.

Den offensive plan var klar i skuffen, afslørede danskeren efterfølgende, og den blev udført ganske flot, selvom det ikke blev til en etapesejr. Flot dansk forarbejde!

Mads Pedersen var den store favorit før første etape, og de store sprintere blev smidt op ad de afsluttende stigninger. Så langt så godt.

Han kom ind i spurten med Jasper Stuyven foran sig, men de havde altså mistimet deres strategi, for de var for tidligt fremme.

Lead out-manden gik død, og så måtte Pedersen klare en mandfolkespurt på omkring 300m - den går altså ikke mod en lynhurtig Visma-sprinter som Kooij. En sindssyg finale, hvor danskeren blev slået på målstregen.

Det er hårdt at blive kaldt et flop efter en andenplads, men spurten trak ham gevaldigt ned.

Den syvende sæsonsejr kan dog komme allerede i morgen, og der står vi igen op den sidste kilometer og håber på Pedersen.

Hvad kan Skjelmose stille op mod de store kanoner?

Både Remco Evenepoel og Primoz Roglic kom flyvende fra start, mens også UAE stiller et stærkt hold i dette mini-Tour de France. Det presser selvfølgelig den danske komet, der dog plejer at gå uimponeret til værks.

Der er dømt sprinter-dag tirsdag, og derefter venter der en meget afgørende holdtidskørsel, der kan være overordentlig svær at spå om.

Vi er meget klogere på Skjelmoses muligheder tirsdag, og så går det ellers opad - men umiddelbart i fint terræn for Amagers stolthed, der meldes i god form.

Ja, Michael Valgren er tilbage ved sit største løb siden den frygtelige knæskade i 2022.

Trods en åben taktik hos EF Education-teamet, så var det ikke danskeren, der kom afsted, men i stedet to holdkammerater, Jonas Rutsch og Stefan Bissegger. De blev udfordret af Mathieu Burgaudeau.

Udbruddet var blevet spist af feltet, men Rutsch og Burgaudeau sprintede om bjergtrøjen - og den blev gik til den lyserøde tysker. Sært syn!

1. Olav Kooij - Visma-Lease a Bike

2. Mads Pedersen - Lidl-Trek

3. Laurence Pithie - Groupama-FDJ

4. Nils Eekhooff - Team DSM

5. Madis Mihkels - Intermarché-Wanty

6. Michael Matthews - Team Jayco Alula

7. Matteo Trentin - Tudor Pro Cycling Team

8. Mattias Skjelmose - Lidl-Trek

9. Sandy Dujardin -Totalenergies

10. Kaden Groves - Alpecin-Deceuninck