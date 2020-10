Da man mindst ventede dem, dukkede danskerne op i dagens etape af Giro d'Italia.

Efter knap fem timers møgkedeligt cykelløb overraskede de i massespurten, der igen blev vundet af feltets hurtigste mand, franskmanden Arnaud Démare.

Undervejs var det ved at gå helt galt for den lyserøde trøje, João Almeida.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.



Det er ikke mange år siden, Jakob Fuglsang var vant til at drage til Grand Tours i rollen som Astana-hjælperytter. At danskeren stadig er ydmyg og har benene solidt plantet på jorden, så vi i dagens hektiske afslutning i Matera, hvor den danske kaptajn med et kraftfuldt angreb kørte et perfekt leadout for sin holdkammerat Fabio Felline. Desværre blev det kun til en tredjeplads for Felline, men Fuglen har sat en masse goodwill i banken hos sine holdkammerater, som resten af løbet skal slide og slæbe for danskeren. Ellers en helt udramatisk og rolige etape for Fuglsang.

Karakter: 7



Honnør for Honoré

Mikkel Frølich Honoré har gang i en vanvittig Giro d'Italia! For anden gang på en uge viste den blot 23-årige dansker, at han har en spurt i absolut verdensklasse, når det går en smule opad. I den hårde afslutning sprintede Quickstep-danskeren sig foran prominente navne som Peter Sagan, Diego Ulissi og Enrico Battaglin. Først en tredjeplads og torsdag en syvendeplads. Der ligger en etapesejr og venter på Honoré i denne Giro, hvis han spiller sine kort rigtigt!

Honnør for Honoré. Foto: JUAN BARRETO



Overvej et karriereskift, Viviani

Elia Viviani ser ud til at være et rigtig godt bud på hovedrollen i den næste 'Space Jam'. I kultfilmen får flere basketball-spillere stjålet deres talent af ufarlige rumvæsener, som skal bruge det i en kamp mod Snurre Snup og resten af Looney-Tunes, og man skule næsten tro, at det samme er sket for sprinteren. I 2020 er det ikke blevet til en eneste sejr siden skiftet til tamme Cofidis, og torsdag var han aldrig i nærheden af sejren. Han må savne sin tidligere leadout-mand Michael Mørkøv. Peter Sagan var også et bud til dagens flop, men han blev trods alt nummer otte.

Den kommende hovedrolle i 'Space Jam'. Foto: STUART FRANKLIN



Det kunne være gået helt galt

Manden i lyserødt, João Almeida, nåede knap nok at opfatte, hvad der skete, før han blev slået i jorden. For hvad der så helt udramatisk ud, blev pludselig virkelig hektisk, da Almeida holdt ind til siden med sine holdkammerater, vistnok for at fikse sin radio. Man da han stod i vejkanten, blev han ramt voldsomt bagfra af en rytter i feltet, der cyklede forbi. Umiddelbart lignede det, at Almeidas hoved ramte autoværnet, men heldigvis så han relativt upåvirket ud, da han satte sig i sadlen igen.

João Almeida slap med skrækken på Giroens sjette etape. Foto: LUCA BETTINI



Hvor kom den fra, gutter?

Indtil feltet nåede ind på den sidste kilometer, havde danskerne været helt usynlige. Men de havde gemt krudtet til allersidst og viste sig overraskende i finalen. Ud af det blå kom Jakob Fuglsang (ja, den er god nok) og kørte leadout for sin holdkammerat Fabio Felline, mens Mikkel Honoré lå helt fremme til sidst og lignede en mand, der havde et angreb i sig.

En snert af Vuelta

Gaaaaaab, for en etape. Det gav flashback til en af de uendeligt kedelige Vuelta-etaper på de vindblæste ørkenmotorveje i Spanien. I de sidste 50 kilometer pløjede feltet sig gennem hovedvejen på vej til Matera. Bred, bred vej og modvind lige i fjæset kan altså dræbe ethvert cykelløb. Årets Giro-rute er fed og finurlig, men med lidt for mange lange etaper på lidt for store veje.

Flyv, Fugl

Jakob Fuglsang har sat store krydser i sin roadbook ud for etape 18 og 20 i årets Giro – de suverænt sværeste etaper i år. Men seneste vejrmeldinger lover sne og frost over det nordlige Italien i den kommende uge – og allerede nu går rygtet i presseområdet på, at de legendariske stigninger Stelvio og Colle dell'Agnello risikerer at blive skrottet. Det er ellers der, Fuglen skal afgøre tingene til sin fordel, så nu skal strategien lægges om: Jakob, der skal angribes, når muligheden er der!