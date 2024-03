Jonas Vingegaard tog Italien med storm, som var han paven, da han moste Tirreno-feltet og kørte sig i løbets førertrøje. I et øjeblik var det ved at gå grueligt galt – men nu kan sejren næsten ikke glippe.

Her får du B.T.s dom fra femte etape af Tirreno-Adriatico, der blev vundet af Jonas Vingegaard.

Som var han paven i Rom gik Jonas Vingegaard forrest ved fredagens Tirreno-etape.

Den høje (pave)hat smed han dog allerede efter mandagens enkeltstart, men det guddommelige havde han så sandelig med på ruten mellem Torricella Sicura og Valle Castellana.

Vingegaard legede med sine rivaler, som han satte fuldstændig af på vej opad og øgede til på vej nedad. Det var voldsomt. Så meget, at han nu fører løbet med 54 sekunder ned til Juan Ayuso på andenpladsen.

Tirrenoens blå førertrøje bærer han med høj, høj sandsynlighed også på søndag, når løbet slutter. Pave Jonas, hvor er du vild.

Tirreno-feltet havde ikke en chance mod den hollandske hær. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Tirreno-feltet havde ikke en chance mod den hollandske hær. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix

Når Visma trykker og Vinge kører, er der ingen, der kan følge med.

Med cirka 34 kilometer til mål satte den gule hær sig frem med så højt et tempo, at feltet blev splittet til atomer. Altimens sad vi på det yderste af stolen, toptændte på at se opgøret mellem Jonas Vingegaard, Juan Ayuso og de resterende favoritter. Men hvis man var til spænding, blev man spist af med en grum fuser.

For ét eneste dræberhug var nok til at sende danskeren på sejrskurs, da han med 29 kilometer til mål fløj afsted fra resten af Tirreno-feltet, hvor ikke en eneste mand kunne følge den gule superhelt.

Det bar næsten præg af en brydekamp i skolegården, hvor den største dreng på et tidspunkt siger: 'Okay, nu gør jeg mig god.' Og han dernæst udraderer sine klassekammerater. Umiddelbart er der ingen i nærheden af Vingegaard og Pogacar på denne klode.

Der var dømt dansk front i det smukke italienske landskab – og Mamma mia, hvor var det dejligt at se!

Både Magnus Cort og Kasper Asgreen sneg sig med i dagens store udbrud, der desværre ikke holdt hele vejen hjem. Men det må være en stor lettelse, særligt for Kong Corten.

Uno-X-danskeren har kæmpet med at genfinde niveauet siden Giro-sejren i fjor, og nu spirer håbet om nogle stærke måneder i takt med, at vi får forårsfornemmelser.

Asgreen fik også læst løbet tilstrækkeligt nok til at ramme udbruddet efter en halvsløj sæsonstart. Hvor ville det være skønt at se en af de to stå øverst på sejrsskamlen i en nær fremtid.

Vingegaard trådte i karakter på fredagens etape. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Vingegaard trådte i karakter på fredagens etape. Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix

Det løb os koldt ned ad ryggen, da det kunne være gået fuldstændig galt for Jonas Vingegaard.

I høj fart så det i et splitsekund ud til, at den danske stjerne ville dreje ned ad den forkerte vej på ruten, hvor en bil holdt parkeret på tværs af vejen.

På det tidspunkt havde Vingegaard et frådende felt af forfølgere bag sig, som han netop havde sat på vej op af San Giacomo.

Heldigvis rettede han cyklen op og fortsatte af ruten. Men puuha. Det må han ikke gøre igen, det dér.

Kongeetapen.

Lørdag kan vi se frem til løbets største batalje, når en kuperet dag slutter med en nådesløs stigning op mod Cagli. Det er her, det endelige slag skal slås, og Vingegaard skal stikke kniven yderligere ind.

Vi tør godt love, at lørdagen bliver altafgørende for udfaldet af Tirrenoen, da klassementet nok ikke rykker sig det store på søndag. Selvom man aldrig skal sige aldrig.

Med andre ord er det lørdag, du skal finde den helt store platte med antipasti og den gode rødvin frem.