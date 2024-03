Hverken Remco Evenepoel eller Primoz Roglic kunne sætte danske Mattias Skjelmose på lørdagens regnvåde bjergetape. Danskeren står nu fremragende før søndagens sprængfarlige og afgørende etape.

Her får du B.T.s dom over 7. etape af Paris-Nice, som blev vundet af Aleksandr Vlasov:

Vi kan lige så godt vænne os til synet.

Mattias Skjelmose bider skeer med de helt store stjerner. Remco Evenepoel og Primoz Roglic kunne ikke sætte det danske stjerneskud.

Skjelmose kom af med Luke Plapp og tog potentielt afgørende sekunder på Brandon McNulty.

Dermed er ALLE muligheder åbne på søndagens sprængfarlige etape, der bør passe Skjelmose perfekt. Men Evenepoel ånder ham i nakken: ét sekund efter.

UAE TEAM EMIRATES

Det arabiske storhold er ellers ALTID en magtfaktor i etapeløbene, men Paris-Nice er ved at udvikle sig til en potentiel skuffelse i Pogacars fravær.

Førertrøjen sidder nu meget løst på Brandon McNulty, der ikke havde benene på sidste kilometer og slet ikke havde holdet til at hjælpe sig. Førertrøjen kan meget vel blive flået af amerikaneren søndag.

Fire sekunder lyder forspringet til Matteo Jorgenson, mens både Skjelmose og Evenepoel er lidt over et halvt minut efter.

Og UAEs på papiret stærkeste kort João Almeida var ingen steder at se. Den tidligere Giro-treer blev sat tidligt på stigningen efter et i forvejen skuffende Paris-Nice.

Hvor er det bare utroligt dejligt at se Egan Bernal animere et cykelløb igen!

Den tidligere Tour-vinder har været en skygge af sig selv siden sit mareridtsstyrt i januar 2022, hvor han efterfølgende kæmpede for sit liv.

På lørdagens afgørende stigning beordrede han sin holdkammerat Laurens De Plus frem for at øge tempoet, og så angreb han selv for at sikre seks bonussekunder.

Og så kan det godt være, at han ikke kunne følge med helt til mål. Men det var opløftende at se Bernal vise niveau igen.

Egan Bernal viser niveau igen. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Egan Bernal viser niveau igen. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Det var jo decideret van(d) vanvittigt vejr!

Rytterne var godt pakket ind i regntøj, og vejene løb over med vand, hvilket gjorde nedkørslen 30 kilometer fra mål en del mere nervepirrende end nødvendigt.

Heldigvis fik de store vandmængder ikke afgørende indflydelse på etapens udfald – alle favoritterne holdt sig på cyklerne.

Til gengæld blev det allerede for et par dage siden besluttet, at etapens planlagte målbjerg måtte sløjfes på grund af sne.

Rytterne forcerede både vejr og terræn. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Rytterne forcerede både vejr og terræn. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

1. Aleksandr Vlasov, Bora-Hansgrohe

2. Remco Evenepoel, Soudal-Quick Step, +0'08''

3. Primoz Roglic, Bora-Hansgrohe, +0'08''

4. Mattias Skjelmose, Lidl-Trek, +0'08''

5. Matteo Jorgenson, Team Visma-Lease a Bike, +0'08''

6. Santiago Buitrago, Bahrain-Victorious, +0'13''

7. Brandon McNulty, UAE Team Emirates, +0'27''

8. Wilco Kelderman, Team Visma-Lease a Bike, +0'31''

9. Aurélien Paret-Peintre, Decathlon AG2R La Mondiale Team, +0'36''

10. Luke Plapp, Team Jayco AlUla, +0'40''