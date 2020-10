Dramatisk danskerdag til Giro d'Italia!

Det italienske cykelløb bød på en hektisk etape for løbets danskere, hvor den ene var tæt på en giganttriumf, mens den anden blev ramt af endnu en nedtur.

For mens Mikkel Honoré var meter fra at vinde etapen, fortsætter Jakob Fuglsangs italienske mareridt.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.



Åh, Jakob. Lørdag var skidt, men søndag var bestemt heller ikke en god dag, hvor Fuglsang ellers kørte på det jævne og kom med favoritterne hjem i en hektisk afslutning. Hans vigtigste mand i jagten på den samlede sejr, Aleksandr Vlasov, udgik på grund af maveproblemer, og selvom det er ude af Fuglsangs hænder, var det endnu en sort dag. På to dage er Fuglen gået fra at være favoritten med det stærkeste hold til at være amputeret for sine to vigtigste hjælpere, Vlasov og López, og ligge knap halvandet minut efter Geraint Thomas (Ineos) og Simon Yates (Mitchelton–Scott) i den samlede stilling. Igen var uheldet ude, og måske skal Fuglsang håbe på at blive ramt af en fugleklat.

Karakter: 4

Lær lige dette navn: Mikkel Honoré! Sikke en overraskende præstation på en benhård afslutning. Sindssygt flot kørt af Deceuninck-Qiuck Step-danskeren, der kom i mål lige efter Diego Ulissi og Peter Sagan! Den unge jyde var tæt på at levere en vaskeægte dansk sensation og fik understreget, at han er god nok til at køre på et stjernespækket hold som Quick-Step. To trejdepladser til Danmark på to etaper, efter Mikkel Bjerg i går top-præsterede på enkeltstarten. Det er godkendt!

Karakter: 8

Den unge Deuceuninck-Quick-Step-dansker var tæt på at vinde dagens etape i Giro d'italia.



Diegos tur

Den italienske legende Diego Ulissi vidste godt, at stængerne var skruet rigtigt på i dag. Allerede med 60 kilometer til mål sendte han derfor sin danske mand klædt i hvidt, powerhouset Mikkel Bjerg, i byen for at fiske det stærke udbrud med blandt andre Thomas De Gendt hjem. Det gjorde han til perfektion, og 31-årige Diego Ulissi gengældte tjenesten ved at smadre alt og alle på den stigende sprint i Agrigento, hvor kun Peter Sagan og danske Mikkel Honoré delvist kunne matche UAE-rytteren. Det var den syvende etapesejr i Giroen til Ulissi. Bravo!



Russisk roulette

Astanas kæmpemæssige nedtur blev forværret søndag, da Aleksandr Vlasov måtte udgå med ... Dårlig mave!? Der er altså ikke meget brølstærk russisk bjørn over at trække sig fra Giroen med tarm-problemer. Vi har før set profiler kaste sig i grøften for at forrette deres nødtørft. Hvor er offerviljen henne for kaptajn Fuglsang, Aleksandr? Den unge profil spiller russisk roulette med Astanas samlede chancer. Situationen er rent ud sagt noget lort.

Vlasov kan kigge langt efter sin videre deltagelse i Giro d'Italia. Søndag udgik han.



EF Pro Cycling er en gave til cyklingen!

Det amerikanske mandskab holder af at udfordre den konservative sportsgren. Det har de i den grad gjort ved at stille op til Giro d'italia med nye og MEGET opsigtsvækkende dragter, der ligner noget, man ville hoppe i på en trendy skaterbane på Nørrebro. Det er der en god grund til - bag designet står det populære engelske skater-mærke Palace, som har udstyret EF-gutterne med vanvittige farver, skøre mønstre og tegneserieænder. UCI er ikke begejstrede og har straffet EF Pro med en kæmpe bøde for ikke at have klappet designet af med den magtfulde organisation.

ËF Education Firsts friske trøje (tv.) har mildest talt fået omtale.



Fuglsang skal lave en Pogacar

For to uger siden leverede Tadej Pogacar en sindssyg sensation, da han vandt Tour de France. Den unge slovener bankede ene mand Jumbo-Vismas monsterhold, og nu ser det ud til, at Jakob Fuglsang skal ud i noget lignende, hvis han skal håbe på noget som helst i Giro d'Italia. For Pogacar havde ingen hjælpere i bjergene under Touren, og nu har Fuglsang heller ikke nogen, efter Vlasov og López er udgået.

Italiensk for alt andet end begyndere

Velkommen til Giro d'Italia - løbet hvor det ikke kan lade sig gøre at lave en flad og kedelig etape! Italiens fantastiske landskab indbyder til benhårdt væddeløb, der bestemt ikke tilgodeser de tunge sprintere, som eksempelvis i Tour de France, hvor man er vant til mindst 7-8 spurtetaper. Se bare på søndagens relativt 'lette' etape, som alligevel afsluttes med et bjerg, der ville være Danmarks største. Blot én ud af 21 etaper i årets Giro er pandekageflad. Damer og herrer - glæd jer til et fantastisk (og kuperet!) cykelløb.

Ny dansk tradition

Danmark har fået en ny tradition ved Grand Tours - vi lægger ud med at køre i den hvide trøje. Søndag kørte Mikkel Bjerg i løbets ungdomstrøje efter kanonresultatet ved enkeltstarten på første etape. Præcis som Mads Pedersen gjorde det ved Tour de France efter andenpladsen på første etape, og det viser bare, hvor dygtige en ung generation, Danmark besidder.