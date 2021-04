For filan for en gyser til årets Flandern Rundt!

Kasper Asgreen leverede fuldstændig fænomenal kørsel og KNUSTE AL KONKURRENCE ved Flandern Rundt.

I en historisk spurt vandt slog han det hollandske fænomen Mathieu van der Poel i spurten. HVOR ER DET VANVITTIGT!

Vi kan slet ikke komme ned af stolen. HVOR ER DET ALTSÅ VILDT!

Danish Kasper Asgreen of Deceuninck-Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win the 105th edition of the "Ronde van Vlaanderen, Tour of Flanders" one day cycling race, from Antwerp to Oudenaarde, on April 4, 2021 in Oudenaarde. (Photo by DAVID PINTENS / BELGA / AFP) / Belgium OUT Foto: DAVID PINTENS Vis mere Danish Kasper Asgreen of Deceuninck-Quick-Step celebrates as he crosses the finish line to win the 105th edition of the "Ronde van Vlaanderen, Tour of Flanders" one day cycling race, from Antwerp to Oudenaarde, on April 4, 2021 in Oudenaarde. (Photo by DAVID PINTENS / BELGA / AFP) / Belgium OUT Foto: DAVID PINTENS

Kong Kasper, vi er målløse.

Der er simpelthen ikke ord til at beskrive det her. Til gengæld er der rigeligt med tal at bruge af for at give dig en karakter. For du springer skalaen. Det her er vildt. Det her vil blive husket. ALTID! Kasper, du har lige skrevet dansk cykelhistorie.

Karakter: 6(00000)

Michael Valgren havde ikke sin bedste dag til Flandern Rundt. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Michael Valgren havde ikke sin bedste dag til Flandern Rundt. Foto: JOSEP LAGO

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Vi er måske lidt hårde her, men igen fik Michael Valgren spoleret sit løb ved at blive fanget i et styrt.

Den danske EF Education-Nippo-rytter så ellers stærk ud, indtil hans vinderchancer blev smadret. Og det er ikke første gang i år, at den 29-årige dansker bliver stoppet af et styrt. Allerede i sit første løb med sit nye hold, røg han i asfalten og brækkede to fingre. Det holdt ham ude i halvanden måned.

Karakter: 2

Situationen, der sendte både Otto Vergaerde fra Alpecin-Fenix og Yevgeniy Fedorov fra Astana smidt ud af årets Flandern Rundt. Foto: Screenshot/Eurosport Vis mere Situationen, der sendte både Otto Vergaerde fra Alpecin-Fenix og Yevgeniy Fedorov fra Astana smidt ud af årets Flandern Rundt. Foto: Screenshot/Eurosport

Torskedumt.

Anderledes kan sammenstødet mellem Otto Vergaerde og Yevgeniy Fedorov ikke beskrives. Med 240 (!!!!) kilometer tilbage af mytiske Flandern Rundt valgte de to ryttere at provokere hinanden med voldsomme opbremsninger og skub forrest i feltet. Resultat: Både Astana og Alpecin-Fenix fik lov at køre stort set hele løbet med en rytter mindre. Vi gentager: torskedumt.

Det var denne hændelse, der kostede Michael Schär fra AG2R Citroën den videre deltagelse i løbet. Foto: Screenshot/Eurosport Vis mere Det var denne hændelse, der kostede Michael Schär fra AG2R Citroën den videre deltagelse i løbet. Foto: Screenshot/Eurosport

Asgreen er fra en anden planet

Ved du, hvorfor Mars glimter rødt, hvis man får øje på planeten? Det er fordi, Kasper Asgreen står deroppe iført sin Dannebrogstrikot. Den 26-årige dansker kørte fuldstændig fabelagtigt til Flandern Rundt og henviste sin nabo på den fjerne planet, Mathieu van der Poel, til andenpladsen. Som den eneste kunne han bide skeer med det hollandske fænomenet og Wout van Aert, og for anden gang på en uge leverer Asgreen en historisk præstation. Kasper, du er for vild!

Undskyld, Kasper

Asgreen, jeg bliver nødt til at indrømme noget. Jeg troede ikke på dig, da du kørte alene ind på de sidste kilometer med Mathieu van der Poel. Men du gjorde det. Du gjorde det umulige. Jeg vil aldrig nogensinde afskrive dig som vinder af et cykelløb igen. Uanset modstanderne.

Drop nu de latterlige regler, UCI!

Hold nu op, hvor bliver man træt. Og vi kan godt forstå, hvis Michael Schär er rasende. Schweizeren blev flået ud af løbet, da han kom til at smide en dunk ud til siden uden for den zone, hvor det var tilladt. Reglerne er blevet lavet om fra april for at undgå, at rytternes skrald fylder i naturen. Men helt ærlig: Schär blev smidt ud af et af sæsonens vigtigste løb, da han smed sin dunk over til en glad tilskuer, der kan tage den med hjem. At det skal være en fatal fej er ubarmhjertigt. Næsten hjerteskærende.