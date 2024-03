Mattias Skjelmose satte ikke en kliksko forkert, da han igen satte en fed streg under, hvor stort et talent han besidder. Danmark – hold øje med ham her!

Her får du B.T.s dom fra sjette etape af Paris-Nice, der blev vundet af Mattias Skjelmose.

Mattias Skjelmose gav kvindernes kampdag et skær af dansk nationalfest, da han hængte alle konkurrenterne til tørre i Paris-Nice.

Den unge rytter tog sagerne i egen hånd, kørte som en granvoksen stjerne og udviste et imponerende instinkt, da han først udnyttede et øjebliks forvirring til at træde direkte mod en af karrierens største sejre med cirka 25 kilometer til mål.

Gøgeungen blev en del af tremandsgruppe i front, som han med den største selvfølgelighed trak sig sejrrigt ud af, da han sugede al spænding ud af finalespurten på rekordtid og henviste Brandon McNulty og Matteo Jorgenson til podiepladserne.

Mattias Skjelmose slog korsets tegn, da han passerede mållinjen, og kors for en danskerdag, han og Jonas Vingegaard har givet os.

Mattias Skjelmose kørte en fabelagtig etape i Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose kørte en fabelagtig etape i Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Uheldige Buitrago

Den vævre klatrer Santiago Buitrago havde en kongedag i onsdags, da han overraskede alle favoritterne og snuppede en smuk etapesejr.

Samtidig fik colombianeren kørt sig godt frem i klassementet med håbet om at få en af cykelkarrierens smukkeste uger. Men han kunne ikke få en værre start på weekenden, da slaget skulle slås og håbet brutalt dræbt.

Buitrago styrtede, da løbet åbnede sig, og favoritterne begyndte at krydse klinger, inden han blev drillet af en smadret cykel, han desperat forsøgte at køre videre på. Til sidst måtte han give op og lider et stort tidstab.

En vaskeægte lortedag – un día de mierda.

Mads Pedersen var en okse på de franske landeveje. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen var en okse på de franske landeveje. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Guderne vil vide, at vi indimellem har været kritiske over for Mads P.s præstationer hidtil i Paris-Nice, hvor sejren er glippet ved samtlige spurter.

Fredag blev det heller ikke til nogen triumf til Tølløses største stjerne, men nøj, hvor var han et bæst.

Først åd Lidl-Trek-rytteren sig ind på morgenudbruddet, hvor han sad det meste af dagen. Men da det blev hentet ind, slagtede han sine egne chancer og gik all in på at hjælpe Mattias Skjelmose.

Et forbilledligt og heroisk arbejde, hvor Mads P.s enorme tro på sin amagerkanske holdkammerat gjorde ham til martyr – og det betalte sig. Mattias Skjelmose kørte sig 15 pladser frem i klassementet, hvor han nu er nummer fire, 54 sekunder efter Brandon Mc Nulty. Bravo, Mads!

Vi nåede at sukke dybt og råbe 'nej, nej, nej,' da Skjelmose lignede en mand i vanskeligheder og lod til at blive sat. Det varede dog ikke længe.

I stedet blev vi budt på en vanvittig rutsjebanetur, da den fandenivoldske mand iført Dannebrog få momenter senere tænkte 'fanme nej' og satte et voldsomt angreb ind.

Skjelmoses offensiv var helt rigtig set, da det senere førte til den tremandsgruppe, der kæmpede om sejren. Og ja, det kan godt være, at han lod Matteo Jorgenson og Brandon McNulty føre, men det er lige meget.

For udfaldet kender I godt. SÅDAN!

Mattias Skjelmose vandt karrierens første etape i Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose vandt karrierens første etape i Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

1. Mattias Skjelmose - Lidl-Trek

2. Brandon McNulty - UAE Team Emirates ''

3. Matteo Jorgenson - Visma-Lease a Bike ''

4. Remco Evenepoel - Soudal-Quick Step +0:52

5. Harold Tejada - Astana Qazaqstan Team +0:53

6. Aurélien Paret-Peintre - Decathlon AG2R La Mondiale ''

7. Felix Gall - Decathlon AG2R La Mondiale ''

8. Wilco Kelderman - Visma-Lease a Bike ''

9. Primoz Roglic - Bora-hansgrohe ''

10. Egan Bernal - INEOS Grenadiers ''