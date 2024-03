Jonas Vingegaard trykkede speederen i bund og udraderede igen alle konkurrenter som Tirreno-Adriaticos ensomme majestæt. Hans niveau må skræmme livet af alle de andre.

Her får du B.T.s dom over 6. etape af Tirreno-Adriatico, som blev vundet af Jonas Vingegaard:

Kong Vingegaard slog en tyk streg under, at han er Tirrenoens enevældige majestæt.

Efter at have afvist Jai Hindleys første angrebsforsøg, rejste Vingegaard sig i sadlen med 6,2 kilometer til mål og accelererede. Både Juan Ayuso og Hindley forsøgte at køre med.

Men Vingegaard kiggede sig over skulderen. 'Nå, sidder i der endnu, gutter? Så trykker vi da på speederen.'

Endnu en gang ødelagde danskeren al spænding i løbet. Men det lever vi ganske godt med.

Hvis Jonas Vingegaard vågner om morgenen og tænker, 'jeg vil vinde i dag', så kan konkurrenterne godt affinde sig med at være statister i Vinge-showet.

Og det var netop dén tanke, den danske superstjerne havde lørdag morgen.

Så var spørgsmålet bare, hvornår han skulle sætte det afgørende hug ind. Svaret blev seks kilometer før mål.

Ingen kan stille noget op mod Visma-danskeren, når han først folder vingerne ud.

Vi nåede lige at glæde os over, at Magnus Cort endelig viste flaget igen på fredagens etape.

Men glæden var yderst kortvarig, for Kong Corten styrtede lørdag og måtte udgå.

Ifølge Uno-X-holdet har Cort pådraget sig en fraktur nederst på den ene tommelfinger.

Det ærgrer vi os gevaldigt over, for det kan kompromittere resten af Corts forår.

Der var panderynker i UAE-lejren allerede på dagens næstsidste stigning, muren i Moria, da Juan Ayuso pludselig måtte have hjælp.

Spanieren havde defekt, og så måtte han have ny cykel.

Det kostede kræfter, da han efterfølgende skulle lukke hullet og køre op til favoritgruppen igen.

Men lad os være ærlige: Vingegaard havde sat Ayuso alligevel. Også hvis UAE-kometen havde sparet de kræfter.

Okay, der venter endnu en etape søndag, men for Vingegaard bliver det ren paradekørsel langs vandet i San Benedetto Del Tronto.

Hvis han undgår uheld kan han nu sætte flueben ved løb nummer to af to i år.

Endnu en knusende sejr gør Vingegaard til Danmarks tredjemest vindende cykelrytter.

Og lige nu styrer han direkte mod toppen af dén liste. For han er altædende i øjeblikket.