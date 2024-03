Mattias Skjelmose leverede et super resultat ved Paris-Nice, da han ordnede resten af feltets favoritter. Men vi kan ikke lade være med at tænke på, hvad det kunne være blevet til.

Her får du B.T.s dom fra fjerde etape af Paris-Nice, der blev vundet af Santiago Buitrago.

Lidl-Trek kometen lå på lur i timevis som en sovende kæmpe. Men så vågnede han op til dåd.

Mattias Skjelmose af Danmark fløj op ad Mont Brouilly og trynede favoritter som Primoz Roglic, Felix Gall og Remco Evenepoel.

Sidstnævnte satte et drabeligt angreb ind med få hundrede meter til dagens målstreg, men Gøgeungen ordnede verdensstjernen og kørte forbi ham, mens de øvrige profiler prustede for at følge med.

En kanondag for Skjelmose, der var den hurtigste af klassementfolkene. Men det var hamrende ærgerligt, at udbruddet bestående af Santiago Buitrago og Luke Plapp nåede i mål kort forinden, så manden fra Amager måtte nøjes med en tredjeplads.

Mattias Skjelmose kører forbi Remco Evenepoel. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose kører forbi Remco Evenepoel. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

At sige, at vi regnede med at se Jakob Fuglsang spille en hovedrolle ved Paris-Nice, ville være decideret løgn.

Det var hverken uventet eller overraskende at se den danske veteran slippe favoritfeltet med cirka 22 kilometer til mål, men hvor ville vi dog ønske en sidste svanesang fra manden med et af de tungeste cv'er i dansk cykelsports historie.

Den 38-årige Fuglsang gik ind til løbet med forhåbninger om at køre klassement efter et blankt 2023. En samlet vinder af Paris-Nice 2024 bliver han heller ikke. Måske han får en chance igen i 2025.

Nu har han i hvert fald fire dage til at rette falkeblikket mod en etapesejr – hvor monegaskeren endda er tæt på at være på hjemmebane.

Jakob Fuglsang måtte give slip på de forreste undervejs på etapen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jakob Fuglsang måtte give slip på de forreste undervejs på etapen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Minutterne gik, men ingen turde angribe.

For onsdag lignede det, at de øvrige favoritter frygtede hinanden og var bange for at udfordre hinanden for alvor. Hvor var de? Til sidst var det den altid offensive Remco Evenepoel, der tog sagen i egen hånd og tvang løbets største navne ud i en mand-mod-mand-kamp.

Den dyst ordnede Skjelmose, og det var en tiltrængt genrejsning for Lidl-Trek, selvom der er en tanke, vi ikke kan slippe. Hvad var der mon sket, hvis danskeren var vågnet op tidligere og havde turde satse? Vi kan kun gisne om det – men umiddelbart lignede det, at det kunne have ført til noget rigtig stort.

Danskeren har nemlig brug for at gøre noget rigtig stort, hvis han skal blande sig i toppen af klassementet, hvor han stadig er langt efter de andre favoritter på løbets 19. plads. Et minut og 27 sekunder er han helt præcist efter den førende australier, Luke Platt, efter Lidl-Treks miserable holdtidskørsel.

Bahrain Victorious' Santiago Buitrago sejrede ved dagens etape i Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Bahrain Victorious' Santiago Buitrago sejrede ved dagens etape i Paris-Nice. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Der er dømt store jakkedag på cyklerne.

Ved dagens Tirreno-etape kæmpede Jonas Vingegaard en indædt kamp mod sin lynlås, da han havde store problemer med at få lukket den. Værre gik det for franske David Gaudu i Paris-Nice.

For det gik helt galt for klatreren, da han forsøgte at smide jakken. Groupama-FDJ-rytteren fik styrtede og fik raget en konkurrent med i jorden, da det heldigvis ikke så alvorligt ud for nogen af parterne.

Til gengæld betyder det en ting: Bedre vejr, tak!

Oh l'erreur : David Gaudu chute en voulant enlever sa veste !



Suivez #ParisNice en intégralité sur Eurosport avec #LesRP https://t.co/9BvCpoIFhg pic.twitter.com/2uqcJzuo9I — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 6, 2024

1. Santiago Buitrago – Bahrain-Victorious 4:25:52

2. Luke Plapp – Team Jayco AlUla +00'10''

3. Mattias Skjelmose – Lidl-Trek +00'37''

4. Remco Evenepoel – Soudal-Quick Step ''

5. Egan Bernal – INEOS Grenadiers +00'39''

6. Felix Gall – Decathlon AG2R La Mondiale Team ''

7. Primoz Roglic – BORA – Hansgrohe ''

8. Matteo Jorgenson – Team Visma – Lease a Bike ''

9. Harold Tejada – Astana Qazaqstan Team ''

10. Brandon McNulty – UAE Team Emirates ''