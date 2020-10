The show must go on!

Morgenen bød på et dramatisk corona-farvel til to af Giroens hold, men det glemte vi hurtigt, da først væddeløbet kom i gang.

Giroens vildeste etape blev desværre en stor nedtur for Jakob Fuglsang, der igen blev ramt af Grand Tour-uheld.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang rides during the 10th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 177-kilometer route between Lanciano and Tortoreto, on October 13, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang rides during the 10th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 177-kilometer route between Lanciano and Tortoreto, on October 13, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Av, av, av! Den bakkede slutning lignede på forhånd guf for fuglen. Kunne han stjæle førertrøjen? Tage etapesejren? Desværre ikke. Vingerne knækkede på vej op ad den afsluttende Tortoreto-stigning. Fuglsang kunne ikke følge med de andre favoritter og hang med nød og næppe på favoritfeltet. Katastrofen indtraf på vej ned, hvor danskeren blev ramt af en defekt på det værst tænkelige tidspunkt. Pludselig lå han alene - ingen følgebil eller holdkammerater. En dyr, dyr dag for danskeren, der kom i mål 1:38 efter vinderen. Sort, sort uheld!

Karakter: 4

Team Bora rider Slovakia's Peter Sagan rides during break away in the 10th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 177-kilometer route between Lanciano and Tortoreto, on October 13, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Bora rider Slovakia's Peter Sagan rides during break away in the 10th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 177-kilometer route between Lanciano and Tortoreto, on October 13, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Peter den Store

Efter 461 dage kan Peter Sagan løfte armene i vejret igen. Den tredobbelte verdensmester - og en af cykelhistoriens største ryttere - måtte igennem en sejrstørke uden lige, før han leverede en gloværdig præstation ved dagens Giro-etape. Et langt udbrud, kontrastød og solokørsel i mål. I over et år er Sagan blevet kritiseret til højre og venstre. Men det er Peter den Store ligeglad med. Han rejste sig igen. Den gamle Sagan er tilbage!



Italienske begyndere

Dagens røde kort går til arrangøren bag Giro d’Italia, RCS. Tirsdag viste det sig, at coronaboblen er brudt. Hviledagens covid-test viste otte smittede, og flere ryttere ryttere er ude med riven efter RCS. Udgåede Jos van Emden, Jumbo–Visma, fortæller, at holdet har spist af samme buffet som personer fra neutrale servicebiler, politifolk og almindelige mennesker på et hotel. Hvis man seriøst vil gennemføre et treugers cykelløb under corona-krisen, skal sikkerheden altså bare være i top. Det er for dårligt!

epa08735191 Italian rider Domenico Pozzovivo of NTT Pro Cycling attends the departure of the 9th stage of the 2020 Giro d'Italia cycling race over 208km from San Salvo to Roccaraso, Italy, 11 October 2020. EPA/LUCA ZENNARO Foto: LUCA ZENNARO Vis mere epa08735191 Italian rider Domenico Pozzovivo of NTT Pro Cycling attends the departure of the 9th stage of the 2020 Giro d'Italia cycling race over 208km from San Salvo to Roccaraso, Italy, 11 October 2020. EPA/LUCA ZENNARO Foto: LUCA ZENNARO



Pragtfulde Pozzo

37-årige Domenico Pozzovivo har fået sin anden ungdom. På dagens etape tog Bjarne Riis' NTT-tropper initativet og åd sig ind på dagens udbrud for at køre kaptajn Pozzovivo i stilling. Pludselig gik det galt, da Pozzovivo havde en defekt og byttede cykel med en holdkammerat. Men italieneren er altså kun 1,65, og cyklen var ALT for stor. Det kostede mange kræfter for Pozzovivo, men på heroisk vis kæmpede han sig tilbage i front og angreb de andre favoritter.

Fuglsangs bødler

Fuglsang troede formentlig ikke sine egne øjne, da han punkterede på det værst tænkelige tidspunkt. Det var gruppen med øvrige favoritter ikke for fine til at udnytte, og der blev trådt igennem på de efterfølgende kilometer. Søndag forklarede Fuglsang, at stridsøksen mellem ham og Nibali var begravet. Men der er stadig ingen kære mor - og andet kan man da heller ikke forvente i et af verdens vigtigste cykelløb.

Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang (C), wearing the blue jersey, rides with the peloton during the 10th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 177-kilometer route between Lanciano and Tortoreto, on October 13, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang (C), wearing the blue jersey, rides with the peloton during the 10th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 177-kilometer route between Lanciano and Tortoreto, on October 13, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI

Kommer vi i mål?

I weekenden var de fleste enige: Giroen skal nok blive gennemført. Vi kommer til Milano den 25. oktober! Efter tirsdagens hektiske start, står det hele hen i det uvisse. Det er tydeligt, at mandskaberne ikke føler samme ansvar for at fortsætte, som de gjorde i Tour de France. Jumbo-Visma trak tropperne hjem, fordi kaptjanen fremviste en positiv covid-19-test. Hvor mange hold vil gøre det samme, når næste positive coronaprøve rammer feltet?

epa08740396 The peloton at the start of the 10th stage of the 2020 Giro d'Italia cycling race over 177km from Lanciano to Tortoreto, Italy, 13 October 2020. EPA/LUCA ZENNARO Foto: LUCA ZENNARO Vis mere epa08740396 The peloton at the start of the 10th stage of the 2020 Giro d'Italia cycling race over 177km from Lanciano to Tortoreto, Italy, 13 October 2020. EPA/LUCA ZENNARO Foto: LUCA ZENNARO

Enestående etape

En klassiker i et etapeløb! Tirsdag bød på en sand genistreg fra Giro-arrangøren med en fantastisk rute omkring Tortoreto. Fem mure, der sendte tankerne hen mod forårsklassikerne i Belgien eller Holland, skabte sidst på etapen et vildt væddelæb, som man sjældent ser i en Grand Tour. Klassementfolk, puncheurs, tonsere og sprintere kæmpede side om side i det vilde terræn. Sikke en oplevelse - mere af det i stedet for de flade ørkenvandringer, tak!

Rettelse: I en tidligere udgave af denne artikel fremgik det, at Mikkel Bjerg blev nummer to på dagens etape. Det var ikke Mikkel Bjerg, men derimod holdkammeraten Brandon McNulty.