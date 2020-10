Farvel og tak til manden, de fleste nok havde forestillet sig stå øverst på podiet i Milano.

Geraint Thomas trak sig fra Giro d'italia med et bækkenbrud, mens feltet tog sig en slapper efter to dramatiske dage.

Som ventet kom et udbrud af sted, blev hentet igen, og så var det Arnaud Démare, der fik kastet hjulet foran Peter Sagan i spurten.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang arrives on the presentation podium prior to the start of the 4th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Catania and Villafranca Tirrena, Sicily, on October 6, 2020.



Slap af, sæt dig på hjul og hold dig helt ude af problemer. Jakob Fuglsang gjorde lige præcis, hvad han skulle på tirsdagens korte, flade etape fra Catania til Villafranca Tirrena. Giro d'Italia er et forræderisk løb, hvor uheldet slår til, når man mindst venter det. Spørg bare Miguel Angel Lopez eller Geraint Thomas. Derfor var det rart at se danskeren have en rolig dag på kontoret. Astana-kaptajnen fik en puster – polstret godt af sine holdkammeraterne efter drama på drama og flere forsøg på danske vulkanudbrud på mandagens voldsomme Etna-etape.

Karakter: 7

Team Groupama-FDJ rider France's Arnaud Demare (R) sprints in the last meters to cross the finish line to win, ahead of Team Bora rider Slovakia's Peter Sagan (C) and Team Deceuninck rider Italy's Davide Ballerini (L) the 4th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Catania and Villafranca Tirrena, Sicily, on October 6, 2020.



Dynamit-Démare

På den eneste plet med nyanlagt asfalt på hele Sicilien fik tilskuerne en vaskeægte vildmandsspurt. En rå styrkeprøve på benhårde lårmuskler, hvor Peter Sagan, Arnaud Demare og Davide Ballerini lå side om side som Rip, Rap og Rup. Hele Italien heppede på Peter Sagan, som har fået millioner for at droppe klassikerne og kaste stjernestøv over Giroen, men det var Arnaud Démare (Groupama–FDJ), der fortsatte sin storform og snuppede den tætte spurtsejr.

The pack rides during the 4th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Catania and Villafranca Tirrena, Sicily, on October 6, 2020.



Misset mulighed

Det er simpelthen bare hamrende ringe, hvad Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) leverede i dag. For når man er supersprinter, og de flade sprinteretaper kan tælles på én hånd i Giro d’Italia, går det simpelthen ikke, at man bliver sat på en kategori 3-stigning af Sagans Bora-drenge. Etapeprofilen skreg af massespurt, men Gaviria havde et tungt hus på ryggen.



Pink power

Sikke en kamp om den lyserøde trøje! Tirsdag foregik det dog ikke for sig i bjergene, men i den sidste pointspurt, hvor en snu ecuadorianer øjnede muligheden for et trøjetyveri. Løbets etter og toer, João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) og Jonathan Caicedo (EF Pro Cycling), lå inden etapen i akkurat samme tid, og derfor sprintede de to overraskende frontmænd om bonussekunderne. Kæmpetalentet Almeida var stærkest – Quick-Step ved, hvordan man laver en lead-out – og dermed udbygger han sit forspring en smule. Sejt væddeløb, der i den grad ærer den smukke førertrøje.



Mareridtet fortsætter for Ineos

Først udgik Egan Bernal af Tour de France, og nu har Ineos igen mistet sin kaptajn i en Grand Tour. Tirsdag var Geraint Thomas stadig så medtaget af gårsdagens styrt, at han måtte trække sig fra Giroen med et brud på bækkenet. Nu skal Ineos klynge sig til det spinkle håb om, at enten halvskadede Egan Bernal eller en svag Chris Froome kan skabe mirakler i Vuelta a España, hvis holdet skal vinde en Grand Tour i 2020. Et sandt mareridt for chefen Dave Brailsford, der er bakket op af det allerstørste budget i cykelsporten.

A view shows Team Ineos rider Great Britain's Geraint Thomas' ripped jersey following an early fall in the stage, as he turns around immediately after he crossed the finish line over than ten minutes after the stage winner on October 5, 2020 during the 3rd stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 150-kilometer route between Enna and volcano Etna, Linguaglossa-Piano Provenzana, Sicily.

Rytterne slår sig på flasken

Vanddunk-holderne har en utrolig slap Giro d'Italia. Gider I godt stramme jer lidt an? Mandag flød der dunke over vejen adskillige gange. Én af dem fældede som bekendt Geraint Thomas, og så var det farvel til ham. Tirsdag var der igen mere gang i 'flaskehalsen peger på' end i cykelløbet. Først røg veteranen Pieter Weening (Trek-Segafredo) i asfalten på klodset vis, fældet af en forræderisk dunk, og kort efter var det igen ved at gå galt på dagens eneste stigning. Desværre falder det hele nok tilbage på arrangørerne og de sløje veje på Sicilien. B.T.s udsendte har i hvert fald aldrig oplevet dårligere veje i Europa. Den sicilianske asfalt føles lidt som en kæmpemæssig pukkelpist.

Var der noget med en pandemi?

Indrømmet: Den lækre strandboulevard i Villafranca Tirrena indbyder til et kæmpestort beachparty! Men hvad med den der pandemi, hvis anden bølge smadrer ind over Europa i øjeblikket? De lokale sicilianere så ud til have glemt alt om smittefare, da de som italienske ansjoser i en alt for lille dåse stod række på række tæt på mål. Det er fedt igen at have tilskuere til cykelløb, men det nytter altså ikke noget at råbe, skrige og feste (i alt for mange tilfælde uden ansigtsmaske) med den situation, Europa står i lige nu!