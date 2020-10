Grande Ganna!

Ineos-holdet leverede noget af en genrejsning efter Geraint Thomas' exit, da Filippo Ganna igen vandt en etape og kørte alene i mål i Camigliatello Silano på en vild dag.

Slutningen blev især hektisk, da sigtbarheden var så dårlig, at ryttere i samme gruppe ikke kunne se hinanden, i hvad man på godt gammelt dansk må kalde en omgang møgvejr.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.



Jakob Fuglsang havde på forhånd varslet, at vi ikke skulle forvente det store festfyrværkeri på den afsluttende stigning på hele 24 kilometer. Det fik han ret i. Den våde og tågede nedkørsel fra Valico Montescuro virkede som en stopklods for forsøgene, selv om Fuglen forsøgte et enkelt skinangreb tæt på toppen. Astana-kaptajnen holdt sig på cyklen, styrede uden om problemerne og ligner fortsat en af de – hvis ikke dén – stærkeste rytter i feltet, når der skal klatres. Pilen peger opad!

Karakter: 6

Jakob Fuglsang gik fra nummer ni til nummer syv i klassementet efter dagens etape.



Galla-Ganna!

Her er cykelsportens nye verdensstjerne. For to uger siden blev Filippo Ganna verdensmester i enkeltstart, i lørdags erobrede han førertrøjen i Giro d'Italia, da han vandt i selvsamme disciplin, og onsdag nuppede Ganna igen en etapesejr. Den nye publikumsyndling viste, at han bare er et monster på en cykel, da han endda trodsede sine udbrudskompagnoner på vej opad. Hvordan kan han også køre opad? Han strålede som en italiener i gallatøj.

Man må bare sige én ting: Det var vanvittigt kørt af Filippo Ganna.



Caicedo fra klasse til Klods-Hans

Jonathan Caicedo brillerede og henrykte på Etna-etapen, hvor han triumferede og trillede alene over målstregen. Men ecuadorianeren gik fra klasse til Klods-Hans, da han blev sat alt for tidligt på dagens sidste stigning. EF-rytteren kan godt sige 'Adios' til den flotte andenplads, han ellers kørte sig til på toppen af Etna. I dag var der bare ikke meget benzino på Caicedo.

Ja, der var ikke så meget at fejre for Jonathan Caicedo i dag.



Valerio gik viralt

Hvis man ser Giroen, som Fanden læser Bibelen, så ville skeptikerne nok råbe 'DOPING!', da Valerio Conti pludselig trillede forbi lægebilen med 59 kilometer til mål. På tv-billederne kunne man se UAE-rytteren modtage en lille inhalator. På klumret vis forsøgte italieneren i udbrudsgruppen at vinke kameraet væk, og det bidrog kun til yderligere spekulationer på sociale medier. Men slap helt af, løbslægen udleverer selvfølgelig ikke stoffer, der ikke er ordineret. I stedet forsøgte Conti nok at undgå, at et uheldigt billede af ham med en inhalator i munden ville cirkulere, som det tidligere er sket for Chris Froome. Det lykkedes Conti ikke med, og han røg også tidligt af udbruddet. Dobbelt øv!



En haj med mindre bid

Onsdag oplevede den italienske publikumsfavorit en lille del af det, Jakob Fuglsang prøvede to gange i starten af Giroen: at miste en holdkammerat. Den bundrutinerede Peter Weening (39 år), som tidligere i karrieren har vundet to Giro-etaper, udgik efter gårsdagens styrt, og nu har Fuglsang-konkurrenten Vincenzo Nibali én mindre til at hjælpe sig. Så er spørgsmålet, om det efterlader Hajen fra Messina med mindre bid i.

Nibali mistede holdkammeraten Peter Weening på dagens etape.

Klap af Ineos!

Igen og igen har vi snalkket om Ineos' mareridtsår. Au revoir til Bernal til Tour de France og ciao til Geraint Thomas ved Giro d'Italia. Men begge gange har storholdet vist gedigen handlekraft ved at vinde etapen dagen efter, at deres kaptajner udgik. Til Touren vandt Kwiatkowski, da han kørte alene i mål med holdkammeraten Carapaz, og i dag sendte Ineos to mand i udbruddet. Her var Ganna stærkest. Bravo, Ineos!

Det vilde vejr

Seernes puls matchede rytternes bankede hjerteslag på den vilde nedstigning fra Válico di Montescuro. På toppen var sigtbarheden så dårlig, at ryttere, der sad i samme gruppe, ikke kunne se hinanden. Og så gik det vilde væddeløb ellers nedad på de våde veje anført af vovehalsen Vincenzo Nibali. Heldigvis holdt rytterne sig på cyklerne, men at efteråret allerede har bidt sig fast i Italien, er der ingen tvivl om – og vi må nok forberede os på mange flere vanvittige nedkørsler, hvor regn (og måske endda sne) tvinger hjertet helt op i halsen på cykelfans i dette års Giro d'Italia.